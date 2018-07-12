Аналоговое вещание федеральных каналов будет прекращено

В январе 2019 года во всех населенных пунктах с численностью менее 100 тыс. жителей аналоговое вещание федеральных телеканалов прекратят.

России будет осуществлен полномасштабный запуск цифрового эфирного наземного вещания. Планируется, что уже в начале следующего года 98,4% населения страны получит бесплатный доступ к 20 обязательным общедоступным телеканалам и трем радиоканалам. Об этом сказано в письме Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ № КН-П17-155-15734 от 2 июля 2018 года.

Россия начала переход на цифровое вещание еще в 2009 году. Первоначальная версия Федеральной целевой программы (ФЦП) развития телерадиовещания предусматривала полное отключение «аналога» еще в 2015 году. Затем планы перенесли на 2018 год.