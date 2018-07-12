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Аналоговое вещание федеральных каналов будет прекращено
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Аналоговое вещание федеральных каналов будет прекращено 

Официальный сайт Администрации города Вологды 6 часов назад
Фото: Официальный сайт Администрации города Вологды
В январе 2019 года во всех населенных пунктах с численностью менее 100 тыс. жителей аналоговое вещание федеральных телеканалов прекратят.
В России будет осуществлен полномасштабный запуск цифрового эфирного наземного вещания. Планируется, что уже в начале следующего года 98,4% населения страны получит бесплатный доступ к 20 обязательным общедоступным телеканалам и трем радиоканалам. Об этом сказано в письме Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ № КН-П17-155-15734 от 2 июля 2018 года.
Россия начала переход на цифровое вещание еще в 2009 году. Первоначальная версия Федеральной целевой программы (ФЦП) развития телерадиовещания предусматривала полное отключение «аналога» еще в 2015 году. Затем планы перенесли на 2018 год.
Добавим, что в перечень обязательных бесплатных каналов входят Первый канал, «Россия 1», «Матч ТВ», НТВ, Пятый канал, «Россия К», «Россия 24», «Карусель», ОТР, «ТВ Центр» и другие каналы.
Официальный сайт Администрации города Вологды: последние новости
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