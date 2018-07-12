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Праздник выпускников с 2019 года будет проходить на левом берегу Дона
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Праздник выпускников с 2019 года будет проходить на левом берегу Дона 

Деловое сообщество 6 часов назад
Новая территория на левом берегу Дона в Ростове будет развиваться и после завершения Чемпионата мира по футболу-2018. Об этом в ходе пресс-конференции в городском пресс-центре ЧМ-2018 рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. В частности, планируется, что в следующем году в парке «Левобережный» пройдет традиционный праздник выпускников, который до этого проводился на городской набережной. Также губернатор не исключил, что сюда может переехать и праздник в честь Дня молодежи. «На левом берегу есть возможность проведения красивых массовых мероприятий», — отметил глава региона. По словам Василия Голубева, вокруг парка «Левобережный» появится ограждение, а на его территории будет продолжена работа по озеленению.
«Парк будет сохранен для комфортного отдыха», — заключил глава донского региона. Напомним, парк культуры и отдыха «Левобережный» начал работу 1 мая 2018 года.
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