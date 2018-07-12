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В «Коломенском» организовали бал для участников «Московского долголетия»
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В «Коломенском» организовали бал для участников «Московского долголетия» 

Управа района Братеево города Москвы 5 часов назад
Фото: Братеево
Танцевальный праздник, ставший частью проекта «Московское долголетие», прошел в «Коломенском» в минувший вторник, 10 июля.
Летний бал для участников старшего поколения приурочили ко Дню семьи, любви и верности. Сама танцевальная программа праздника развернулась на площади у дворца царя Алексея Михайловича. Таким образом, гости смогли окунуться в атмосферу бальных и народных танцев минувших столетий.
Кроме танцев, для «долгожителей» округа, в числе которых и участники проекта из Братеева, искусствоведы и работники музея-заповедника организовали интерактивную программу, где рассказали о свадебных традициях, чествованиях святых в форме театральных сценок.
Начальник отдела коммуникаций и активного долголетия в филиале «Братеево» ТЦСО «Орехово» Оксана Смолина поделилась впечатлениями от бала с нашей редакцией:
— Гости отдыхали, смотрели театрализованные представления, участвовали в народных гуляниях: водили хороводы, играли в ручеек, и главное — просто танцевали. Отличный праздник — море позитива и прекрасных эмоций.
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