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Нижегородскую пиццерию закрыли на три месяца из-за антисанитарии
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Нижегородскую пиццерию закрыли на три месяца из-за антисанитарии 

Newsroom24 6 часов назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Нижнего Новгорода.
Согласно заключению санитарного врача Роспотребнадзора, нарушения, выявленные в «Пицца Рикка» в Автозаводском и Ленинском районах Нижнего Новгорода, а также в Богородском районе Нижегородской области, представляют опасность для людей и могут стать причиной отравлений, а также инфекционных и неинфекционных заболеваний.
Индивидуальный предприниматель признан виновным в административном правонарушении и привлечен к ответственности в виде приостановления деятельности предприятия на 90 суток.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось о том, что очередное кафе закрыли в Нижнем Новгороде из-за антисанитарии.
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