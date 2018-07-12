Нижегородскую пиццерию закрыли на три месяца из-за антисанитарии 

Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Нижнего Новгорода.
Согласно заключению санитарного врача Роспотребнадзора, нарушения, выявленные в «Пицца Рикка» в Автозаводском и Ленинском районах Нижнего Новгорода, а также в Богородском районе Нижегородской области, представляют опасность для людей и могут стать причиной отравлений, а также инфекционных и неинфекционных заболеваний.
Индивидуальный предприниматель признан виновным в административном правонарушении и привлечен к ответственности в виде приостановления деятельности предприятия на 90 суток.
Постановление суда не вступило в законную силу.
Ранее сообщалось о том, что очередное кафе закрыли в Нижнем Новгороде из-за антисанитарии.