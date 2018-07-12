Нижегородскую пиццерию закрыли на три месяца из-за антисанитарии

Об этом сообщает пресс-служба Ленинского районного суда Нижнего Новгорода.

Согласно заключению санитарного врача Роспотребнадзора , нарушения, выявленные в «Пицца Рикка» в Автозаводском и Ленинском районах Нижнего Новгорода, а также в Богородском районе Нижегородской области , представляют опасность для людей и могут стать причиной отравлений, а также инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Индивидуальный предприниматель признан виновным в административном правонарушении и привлечен к ответственности в виде приостановления деятельности предприятия на 90 суток.

Постановление суда не вступило в законную силу.

Ранее сообщалось о том, что очередное кафе закрыли в Нижнем Новгороде из-за антисанитарии.