Турнир по футболу и чемпионат по рыболовству: что ждет братеевцев в ближайшую неделю 

Жителей Братеева ожидает богатая на события неделя: турнир по футболу, рыболовный чемпионат, пленэр и экскурсия по Переделкину.
Фестиваль Настоящей еды пройдет на «Зеленом рынке».
Где: ул. Борисовские пруды, 26.
Когда: суббота, 14 июля.
Во сколько: с 10:00 Вход: свободный
Краеведческий клуб «Московские окрестности» отправится на экскурсию в Переделкино.
Где и во сколько: можно уточнить у организаторов по телефону: 8 (495) 340-63-67 Когда: суббота, 14 июля.
Вход: по регистрации
Турнир по футболу пройдет в Братееве. Организатором выступит спортивно-досуговый центр «Мир Молодых».
Где: улица Братеевская, дом 33, корпус 2 Когда: вторник, 17 июля.
Во сколько: 15:00 Вход: свободный
«Кубок Sensas 2018» разыграют в Братеевском каскадном парке.
Где: Братеевский каскадный парк
Когда: суббота, 14 июля
Во сколько: в течение дня Вход: свободный (для участников членский взнос. Подробнее в материале)
Пленэр «Москва в перспективе» пройдет в Братеевском каскадном парке.
Где: Борисовские пруды, 31 Когда: суббота, 21 июля
Во сколько: с 16:00 Вход: по регистрации