Турнир по футболу и чемпионат по рыболовству: что ждет братеевцев в ближайшую неделю

Жителей Братеева ожидает богатая на события неделя: турнир по футболу, рыболовный чемпионат, пленэр и экскурсия по Переделкину.

Фестиваль Настоящей еды пройдет на «Зеленом рынке».

Где: ул. Борисовские пруды, 26.

Когда: суббота, 14 июля.

Во сколько: с 10:00 Вход: свободный

Краеведческий клуб «Московские окрестности» отправится на экскурсию в Переделкино.

Где и во сколько: можно уточнить у организаторов по телефону: 8 (495) 340-63-67 Когда: суббота, 14 июля.

Вход: по регистрации

Турнир по футболу пройдет в Братееве. Организатором выступит спортивно-досуговый центр «Мир Молодых».

Где: улица Братеевская, дом 33, корпус 2 Когда: вторник, 17 июля.

Во сколько: 15:00 Вход: свободный

«Кубок Sensas 2018» разыграют в Братеевском каскадном парке.

Где: Братеевский каскадный парк

Когда: суббота, 14 июля

Во сколько: в течение дня Вход: свободный (для участников членский взнос. Подробнее в материале)

Пленэр « Москва в перспективе» пройдет в Братеевском каскадном парке.

Где: Борисовские пруды, 31 Когда: суббота, 21 июля

Во сколько: с 16:00 Вход: по регистрации