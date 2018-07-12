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Изменилось место проведения III-й Всероссийской GMP-конференции
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Изменилось место проведения III-й Всероссийской GMP-конференции 

АиФ Казань 6 часов назад
Фото: АиФ Казань
10 июля в Москве состоялось совещание организационного комитета III Всероссийской GMP-конференции с международным участием «Россия и мир. Управление потенциалом роста фармацевтического рынка», на котором присутствовали представители Минпромторга России, ФБУ «ГИЛС и НП», Ассоциации международных фармацевтических производителей (AIPM) и оператор конференции Центр корпоративных коммуникаций «С-ГРУП».
Участники совещания обсудили актуальные темы и вопросы фармотрасли и новые тренды в регуляторике, рассмотрели включение в программу тематик в соответствии с последними изменениям в российском законодательстве, определили сроки публикации обновленной деловой программы на сайте конференции, которая будет доступна на официальном сайте уже через неделю.
Кроме того, оргкомитет принял решение изменить место проведения конференции.
Мероприятие пройдет на площадке Бизнес-центра «Korston Club Hotel Kazan» по адресу: ул. Николая Ершова, 1а.
Просьба учитывать эти изменения при планировании поездки.
Напомним, что Конференция состоится с 27 по 29 августа и станет очередным масштабным мероприятием в жизни Казани, где соберет ведущих экспертов фармацевтической отрасли, представителей профильных государственных органов, руководителей и специалистов фармацевтических производств, представителей профессиональных объединений и сообществ, экспертов в области повышения квалификации кадров фармацевтической индустрии.
Справочно: Организаторами Конференции выступают Минпромторг России и ФБУ «ГИЛС и НП», оператор конференции — Центр корпоративных коммуникаций «С-ГРУП».
Партнеры конференции: генеральный партнер: «Валента Фарм», стратегические партнеры: «Гедеон Рихтер», «Татхимфармпрепараты», партнеры конференции: «Астеллас Фарма», «Такеда Фармасьютикалс», партнеры сессий: «АКРИХИН», «Амджен», «Босналек», «ПРО. МЕД. ЦС Прага а.о.».
Следите за новостями на сайте и в официальных аккаунтах в социальных сетях (Facebook, VK).
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