Как познакомиться с Будапештом за три дня

Родина кубика Рубика, гуляша и шариковой ручки — чем еще примечателен Будапешт ? Недооцененная туристами венгерская столица, кажется, только сейчас начинает набирать популярность. Двух выходных дней здесь явно будет маловато, чтобы насладиться городом, а вот трех вполне хватит. О том, что обязательно стоит увидеть и посетить в самом сказочном городе Восточной Европы, рассказывает «МИР 24».

Я прилетел в Будапешт. Что дальше?

Добраться из аэропорта в город можно на автобусе 200 E. Обычно он курсирует до конечной станции ветки M3 Кёбанья-Кишпешт (венг. Kőbánya-Kispest). Чтобы не тратиться на две отдельных поездки, лучше прямо по прилету купить за 530 форинтов (119 рублей) так называемый сквозной билет (Transfer ticket). Он позволит доехать на автобусе до ближайшей станции метро, а затем зайти в подземку. Купить билет можно на стойке информации с вывеской Information and Tickets. Там же вам подскажут, как пройти к автобусной остановке. Но на всякий случай лучше запомнить, что все автобусы из аэропорта останавливаются на выходе из терминала 2B.

В автоматах по продаже билетов среди прочих языков есть русский. Для путешественников, которые приехали на три дня и планируют активно пользоваться общественным транспортом, идеально подойдет трехсуточный билет. Он стоит 4 150 форинтов (чуть больше 900 рублей) и действует ровно 72 часа, причем начало срока действия билета выбирает сам пассажир, когда его покупает. Автомат предложит вам два варианта — «сейчас» и «другое время». Нужно учесть, что на речной трамвайчик, фуникулер и колесо обозрения проездные не распространяются. Весь общественный транспорт в Будапеште работает с 4:30 до 23:00.

Валюта

Венгрия хоть и состоит в Евросоюзе , но расставаться с родным форинтом пока не спешит. У туриста из России местная валюта вызывает недоумение, ведь чтобы оценить его стоимость, нужно сначала перевести форинт в евро, а затем евро в рубли. Но не беспокойтесь, на второй день путешествия вы до автоматизма отработаете эту арифметическую схему. К тому же, в некоторых особенно популярных среди туристов местах цены указаны в двух валютах.

Множество контор с выгодным курсом расположены на популярной среди туристов улице Ваци (она находится в Буде, на правом берегу Дуная). Так что если вы смогли обменять заранее лишь небольшую сумму и понимаете, что этих денег вам не хватит на все дни пребывания в городе, можно смело отправляться на Ваци за покупкой форинтов и заодно приятно прогуляться.

Колесо обозрения

Оказавшись в Будапеште, сразу понимаешь, что все самые живописные смотровые площадки находятся на правом гористом берегу Дуная, то есть в Буде. На прогулки по Буде лучше выделить отдельный день. Но если вдруг непреодолимое желание насладиться видом на город настигло вас вечером в Пеште, отправляйтесь кататься на колесе обозрения.

Прогулка до него от улицы Ваци займет 10 минут, а сама поездка будет стоить 2700 Ft или 9 €. Детский билет вдвое дешевле. Колесо неспешно совершает четыре оборота. Оно движется настолько медленно, что вам вряд ли удастся сберечь память на телефоне для будущих удачных фотографий. Первые удачные снимки вы сделаете именно здесь, вот увидите!

Рыбацкий бастион

Повезет тому, кто окажется здесь в солнечный день. Площадь Рыбацкого бастиона, залитая светом, производит незабываемое впечатление. Здесь можно бесконечно наслаждаться видами на Дунай и отдаленный ландшафт Пешта.

А вот искать признаки оборонительной крепости нет никакого смысла. Да, вражеские набеги, как известно из истории Австро-Венгерской империи, действительно случались неоднократно, но бастион никогда не был оборонительным сооружением. Башни и крепости, несмотря на название комплекса, всегда служили лишь архитектурным фоном для церкви Матьяша и появились много позже религиозной постройки. Рыбацким бастион стал, поскольку когда-то на будайском холме находилась площадь, где торговали рыбой.

После двух пожаров и многочисленных набегов церковь Матьяша не раз перестраивали и реконструировали. В 1541 году Буду захватили турки и превратили церковь святого Матьяша в мечеть. Намоленное внутреннее убранство было варварски разрушено и безжалостно выброшено. Нынешние цветные витражи и настенные росписи появились здесь только в начале XIX века. Сегодня этот образчик неоготической архитектуры притягивает тысячи туристов со всего мира, а портрет прославленного венгерского правителя украшает купюру номиналом в 1000 форинтов.

Венгерский парламент

Пожалуй, это самое узнаваемое здание в Будапеште. Его одинаково ярко рисуют в воображении те, кто уже знаком с городом и те, кто только туда собирается. Недаром парламент изображают едва ли не на каждом втором сувенире. Все обзорные экскурсии по городу обязательно включают это место.

Здание правительственной резиденции считается одним из самых больших в Европе. В его внушительных размерах вы убедитесь и во время прогулки в Буде, и при осмотре здания вблизи. Вестминстерский дворец в Лондоне принято считать собратом венгерского парламента, поскольку архитектура обоих зданий выполнена в стиле неоготики.

Летом, во время депутатских каникул, в парламенте проходят экскурсии. Внутри можно увидеть священные драгоценности венгерской монархии — корону основателя государства святого Иштвана, золотую булаву, посеребренную саблю и конечно же многочисленные росписи, рельефы, позолоту и витражи. Имя первого венгерского короля носит и другой заметный архитектурный шедевр — крупнейший храм города, расположенный в центре Пешта.

Ощущение помпезности и величественности не будет покидать вас ни на минуту вне зависимости от того, где вы находитесь — внутри парламентской резиденции или снаружи. Ближе к вечеру роскошный дворец выглядит иначе, поскольку его облик меняет иллюминация. В это время любоваться можно еще и его отражением в водах Дуная.

Купальни

В купальнях не бывал — Будапешта не видал. Еще бы, ведь термальные источники известны как главное природное богатство города. Вряд ли они оздоровят и омолодят вас за одно посещение, поэтому лучше просто настроиться на приятное времяпровождение и не ожидать заметного лечебного эффекта. Зато отдохнуть здесь не хуже древнеримских патрициев удастся со стопроцентной гарантией.

Самой дорогой купальней считается Геллерт, хотя саун и бассейнов здесь в два раза меньше, чем в Сечени. Обе купальни очень популярны среди туристов — в них можно и поплавать, и позагорать, и полюбоваться изящным убранством. Вне зависимости от того, какую купальню вы выберете, стоит отвести для ее посещения минимум полдня. Абонемент на день в Сечени стоит 14 EUR в будни и 15 EUR в выходные. Туда стоит отправиться, если вы хотите, помимо всего прочего, поплавать в спортивном бассейне (не забудьте плавательную шапочку). Завсегдатаи этой купальни любят развлекаться игрой в шахматы и устраивают турниры прямо в воде. Зрелище в самом деле необычное. Тем, кто жаждет уединенного отдыха, больше подойдут менее популярные купальни — к примеру, Лукач, Кирай или Рудаш.

Руин-пабы

Аналогом петербургской улицы Рубинштейна, усеянной барами, в Будапеште начала 2000-х стал еврейский квартал Эржебетварош. В то время его переполняли здания с обветшалыми фасадами, которые явно нуждались в спасении.

Пока власти медлили с реставрацией, предприимчивая венгерская молодежь распорядилась с ветхими постройками по своему усмотрению. Разбитые стекла, обвалившуюся кирпичную кладку и облупленную штукатурку они дополнили минимальным ремонтом, старыми диванами, необычным декором и высокими столиками. Так в Будапеште появился старейший руинный паб Szimpla Kert.

Другие заведения и сегодня копируют стиль «Симплы»: они тоже нарочно отказываются от современной мебели и ищут, как переплюнуть мусорную корзину в роли светильника и бампер поломанной машины вместо столика. Найти старую утварь для фантазийного тюнинга у венгров получается без проблем. Избавляться от вещей насовсем они не любят, но раз в год проводят день избавления от хлама, выносят прямо на улицы около домов всевозможное барахло.

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