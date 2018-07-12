В парке у прудов «Радуга» отметили семейный праздник

В минувший вторник, 10 июля, в «Ветеранском дворике» парка у прудов «Радуга» прошёл районный праздник, посвящённый Дню семьи, любви и верности.

Организаторами мероприятия выступили МОО «Поддержка молодёжных инициатив» и аппарат Совета депутатов муниципального округа Вешняки.

На праздник были приглашены члены районного Совета ветеранов. Проходившие мимо вешняковцы с удовольствием присоединялись к празднеству, услышав задорную музыку.

Главной «звездой» программы стал фольклорный ансамбль «Рось», являющийся ярким символом старинных русских традиций и семейного уклада. А разнообразие вносили брейк-дансеры, демонстрировавшие современные течения в танцах.

Депутат Совета депутатов муниципального округа Вешняки и руководитель МОО «Поддержка молодёжных инициатив» Ольга Кудинова рассказала, что в ходе мероприятия поздравили семейные пары, прожившие более 40 лет в браке, им вручили цветы и сувениры.

А муж Ольги Кудиновой не только помог супруге с организацией мероприятия, но и исполнил вместе с ветеранами «Выйду ночью в поле с конём».

После концертной программы ветераны встретились за чаем со сладостями. А затем их ожидали танцы и шоу мыльных пузырей.