«Арктический форум» пройдёт в Архангельске в апреле 2019 года

Организаторы 5-го международного форума «Арктика — территория диалога» объявили, что он пройдёт с 9 по 10 апреля 2019 года в Архангельске

«Международный арктический форум стал значимой площадкой для открытого диалога по актуальной арктической повестке, — комментирует ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков . — Большое внимание участников уделяется вопросам повышения качества жизни местного населения, сохранения его уникального экопотенциала, обеспечения устойчивого социально-экономического развития полярных территорий и укрепления для этого международного сотрудничества».

По словам организаторов, на выбор дат повлияли климатические особенности региона и график российских и международных событий.

Напомним, предыдущий «Арктик-форум» прошёл в 2017 году в Архангельске — с 29 по 30 марта и стал самым обсуждаемым событием той весны.