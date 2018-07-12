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«Арктический форум» пройдёт в Архангельске в апреле 2019 года
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«Арктический форум» пройдёт в Архангельске в апреле 2019 года 

АиФ Архангельск 6 часов назад
Фото: АиФ Архангельск
Организаторы 5-го международного форума «Арктика — территория диалога» объявили, что он пройдёт с 9 по 10 апреля 2019 года в Архангельске.
«Международный арктический форум стал значимой площадкой для открытого диалога по актуальной арктической повестке, — комментирует ответственный секретарь оргкомитета Антон Кобяков. — Большое внимание участников уделяется вопросам повышения качества жизни местного населения, сохранения его уникального экопотенциала, обеспечения устойчивого социально-экономического развития полярных территорий и укрепления для этого международного сотрудничества».
По словам организаторов, на выбор дат повлияли климатические особенности региона и график российских и международных событий.
Напомним, предыдущий «Арктик-форум» прошёл в 2017 году в Архангельске — с 29 по 30 марта и стал самым обсуждаемым событием той весны.
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