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Деми Роуз сверкнула всеми прелестями в металлическом бикини
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Деми Роуз сверкнула всеми прелестями в металлическом бикини 

WDay.ru 6 часов назад
Фото: WDay.ru
Модель никогда не стеснялась показать свою фигуру, но тут совсем разошлась.
«Похоже, кто-то собирается поплавать», — подразнила звезда 7 млн своих подписчиков в Instagram, опубликовав аппетитное видео, на котором крутится перед зеркалом в одном сногсшибательном бикини.
Looks like Im going for a swim
Публикация от Demi Rose (@demirosemawby)
10 Июл 2018 в 5:37 PDT  Мало того что купальный костюм идеально сидит на ее загорелом теле, подчеркивая пышные формы, так еще и имеет небанальный оттенок металла или мокрого асфальта, что освежает образ. Также похвалы знаменитость удостаивается и за безупречную укладку — даже на пляж или в бассейн она выходит причесанная. И если с волосами все понятно, следить за собой должна каждая уважающая себя женщина, то вот секрет ее идеального тела поклонники пока только пытаются разузнать, задавая вопросы в комментариях, как же она так потрясающе выглядит. А мы подскажем.
Ответ частично можно найти в другой публикации красотки: там она присела перекусить у собственного холодильника, распахнув его дверцу настежь.
Тут все полезно, что в рот полезло
Благодаря этому снимку можно разглядеть, что питается девушка грамотно: на ее полках замечены одни свежие овощи и фрукты, красиво уложенные на тарелках. А еще фишка в самой позе: обратите внимание, что лакомится клубникой Деми Роуз, сидя на корточках. Так долго не высидишь: ноги затекают, да и перед открытой холодильной камерой зябко. А значит, и ланч пройдет быстро, не оставя внутри много калорий.
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