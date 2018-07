Деми Роуз сверкнула всеми прелестями в металлическом бикини

Модель никогда не стеснялась показать свою фигуру, но тут совсем разошлась.

«Похоже, кто-то собирается поплавать», — подразнила звезда 7 млн своих подписчиков в Instagram, опубликовав аппетитное видео, на котором крутится перед зеркалом в одном сногсшибательном бикини.

10 Июл 2018 в 5:37 PDT Мало того что купальный костюм идеально сидит на ее загорелом теле, подчеркивая пышные формы, так еще и имеет небанальный оттенок металла или мокрого асфальта, что освежает образ. Также похвалы знаменитость удостаивается и за безупречную укладку — даже на пляж или в бассейн она выходит причесанная. И если с волосами все понятно, следить за собой должна каждая уважающая себя женщина, то вот секрет ее идеального тела поклонники пока только пытаются разузнать, задавая вопросы в комментариях, как же она так потрясающе выглядит. А мы подскажем.

Ответ частично можно найти в другой публикации красотки: там она присела перекусить у собственного холодильника, распахнув его дверцу настежь.

Тут все полезно, что в рот полезло

Благодаря этому снимку можно разглядеть, что питается девушка грамотно: на ее полках замечены одни свежие овощи и фрукты, красиво уложенные на тарелках. А еще фишка в самой позе: обратите внимание, что лакомится клубникой Деми Роуз, сидя на корточках. Так долго не высидишь: ноги затекают, да и перед открытой холодильной камерой зябко. А значит, и ланч пройдет быстро, не оставя внутри много калорий.

