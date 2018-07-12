В Вешняках выявят самых метких стрелков

Вешняковцы смогут проверить свою меткость, попробовав сдать нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) по стрельбе.

Замечено, что этот норматив является самым любимым у детей и взрослых, ведь многие воспринимают его скорее как развлечение, а не спорт.

Представители организаторов мероприятия, ГБУ «Центр физической культуры и спорта ВАО г. Москвы , подчёркивают, что только со стороны кажется, что стрелять в электронном тире легко, а на самом деле это полноценная имитация пневматического оружия.

Стрелкам будет предложено две дистанции — 5 или 10 метров. Расстояние для стрельбы зависит от возраста участника. Чтобы принять участие в сдаче нормативов, предварительно нужно получить свой уникальный идентификационный номер на официальном сайте ГТО и предоставить медицинскую справку.

Мероприятие состоится в субботу, 14 июля, в 12:00. Оно будет проходить на территории ССОК „Новое поколение — Вешняки“ по адресу: ул. Косинская, д. 12Б. Регистрация участников начнётся в 11.30.

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