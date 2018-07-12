Виновный в гибели брянского парня офицер попросился в Сирию 

Обучить не успелиВ этом году Илье Горбунову сравнялось бы 20 лет. Если бы ему вовремя показали, как управлять танком. И если бы танк был исправен. Парня призвали в армию в ноябре 2016-го, спустя три месяца вернули в цинковом гробу. Он погиб в в/ч 32010 в Подмосковье — захлебнулся в машине, рухнувшей с обледенелого моста в речку глубиной менее полутора метров. Инцидент выглядит нелепой случайностью. Но расследование показало, что случайного в этой трагедии мало. Согласно обвинительному заключению, шестого февраля 2017 года непосредственный командир, Олег Леонтьев, приказал Илье перегнать на танкодром из парка учебный Т-80У, у которого были сломаны гусеницы и не отрегулирован остановочный тормоз. Машина ранее участвовала в «танковом балете», и па не прошли для нее даром. Износ гусениц был виден невооруженным глазом. Эксперты заключили, что танк не подлежал эксплуатации. Леонтьев не мог об этом не знать — он обслуживал технику учебно-тренировочного центра с 2014 года. Правда, командир сводного батальона майор Игорь Башун сообщил, что остальные танки были еще хуже. Просто той машиной, в которой ехал Горбунов, было труднее рулить. Как и многие сослуживцы, Илья не имел допуска к управлению танком и достаточных навыков. На «гражданке» он окончил Брянский кадетский корпус и, по словам приемной матери, не учился даже на тракториста. В 8-й роте до дня его гибели занятий по вождению не было — ни в классе, ни на тренажерах, ни на полигоне. Солдат привлекали только для перегона танков по территории учебного центра. Они объясняли друг другу, где находятся рычаги управления, педали газа и тормоза. Илья ездил меньше всех. Дважды. И вот он, как установил суд, один в неисправной машине оказался вне учебной площадки. Вскарабкался на колейный мост — почти такой же ширины, как сам танк. Зимой там была насыпь из грунта, льда и снега. Въезжая на нее, Горбунов мог видеть только небо. На скользкой дороге машину «повело» в сторону. Танк перевернулся и упал в реку Иневку. Люк был по-походному открыт, вода хлынула внутрь, Илья захлебнулся. На скамье подсудимых оказался командир 8-й танковой роты старший лейтенант Олег Леонтьев. Ему предъявили обвинение по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, повлекшее тяжкие последствия). Оставили без присмотраУголовное дело рассматривали в Наро-Фоминском гарнизонном военном суде. Командиры Ильи, как видно из материалов, поначалу отчаянно пытались выгородить себя. Один из срочников признался, что в период предварительного следствия Леонтьев склонял его к даче ложных показаний. Если свести рассказы свидетелей воедино, картина выходит такая. Леонтьев в 8-й танковой роте отвечал за обучение срочников на механиков-водителей. Теоретические и практические занятия проводил на бумаге. По бумагам его и контролировали — командир батальона Семен Николаев опросил солдат только после гибели Горбунова. Как вели ремонт танков, установить не удалось и по документам. Комиссия по оценке техники в в/ч 32010 акты проверок не хранит. Утром шестого февраля 2017 года заместителю командира 3-й танковой роты Николаю Гончарову позвонил начальник сводного батальона и спросил, начался ли выезд машин на танкодром. Гончаров понял это как поручение — определить механиков-водителей для каждого танка и проконтролировать выезд. Он выбрал четверых срочников, казавшихся ему наиболее подготовленными. Правда, не спросил, есть ли у них удостоверения механика-водителя. Между тем у троих допуска к управлению танком не было. Садиться за руль они могли только в безопасных условиях, в присутствии штатного механика или инструктора. Гончаров ненадолго отлучился. По возвращении увидел, что вместо назначенного им солдата Харитонова в танке N 436 сидит солдат Горбунов, чей уровень вождения вызывал у него сомнения. Замкомандира роты не видел, чтобы Илья или другие срочники из 8-й роты ездили на танке за пределами учебных мест. А они, собственно, и не ездили по учебным. Приговор стал неожиднным для всех участников процесса: о переквалификации обвинения никто из них не просилВ общем, в машине со сломанными гусеницами Гончаров предпочел бы видеть Харитонова. Удостоверения механика тот тоже не имел — научился управлять танком, общаясь с ребятами из других подразделений. Но Харитонова забрал Леонтьев, который укатил в магазин за запчастями для своей легковушки. Быть старшим колонны Гончарову никто не говорил, поэтому он остался в учебном центре. Четыре боевые машины со срочниками покинули парк без сопровождения офицеров. Дежурный, старший лейтенант Антон Возжанников, колонны не заметил, разрешения на выезд не давал. Просто ворота были открыты. На злополучном колейном мосту едва не перевернулся танкист Яловой — единственный из четверых, кто уже сдал экзамен на вождение. Он забуксовал на обледеневшей насыпи и, двигаясь взад-вперед, терял опору под левой гусеницей. Но сам этого заметить не мог. К счастью, ехавший следом срочник побежал к Яловому и жестами убедил его остановиться. Тот вылез и с удивлением обнаружил, что «висит» над водой. В одиночку выровнять танк было бы сложно, но общими усилиями ребята справились и покатили дальше. Илья Горбунов замыкал колонну, предупредить его об опасности было некому. Проявили снисхождениеСвоей вины в гибели солдата Олег Леонтьев не признал. Но в последнем слове принес потерпевшим извинения, выразил готовность возместить моральный ущерб по гражданскому иску (его заявила в процессе опекун Надежда Качурина, у которой Илья жил один год; родные сестры Ильи никаких исков не предъявляли): «Возможно, эти средства помогут получить образование остальным членам семьи». У Ильи осталось пять братьев и сестер. Юрист благотворительного фонда «Право Матери» Надежда Кузина, бесплатно защищавшая интересы сестер Горбунова, пояснила: гражданско-правовая ответственность за гибель срочника лежит на войсковой части. Леонтьев попросил суд вынести такое решение, чтобы его не увольняли из армии:— Прошу учесть, что во время следственных действий проходил отбор в группировку войск Сирийской Арабской Республики. Образование позволяет мне выполнять задачи… связанные с риском для здоровья и жизни, начиная от офицера в целом по центру примирения до арткорректировщика. Полностью по классной квалификации я прохожу. При положительном решении суда незамедлительно туда улетаю. Это позволит принести какую-то пользу для государства. Сестры погибшего Мария и Наталия Пупченковы расценили формальные извинения офицера как проявление изворотливости, попытку уйти от уголовной ответственности. Они и юрист фонда «Право Матери» Надежда Кузина настаивают на самом суровом варианте — десяти годах лишения свободы. Адвокат Михаил Кушпель, представлявший интересы Надежды Качуриной, требовал срок поменьше — шесть лет. Военный прокурор Семен Легашев отметил, что вина подсудимого полностью доказана, и попросил лишить его свободы на три с половиной года. Адвокат подсудимого Игорь Чевычалов предложил ограничиться штрафом. Судья Дмитрий Балабанов по собственному усмотрению изменил обвинение. Вместо превышения должностных полномочий вменил Леонтьеву нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее по неосторожности смерть человека (часть 2 статьи 350 УК РФ), и назначил три года лишения свободы условно с двухлетним испытательным сроком. Это стало неожиданностью для всех участников процесса: о переквалификации обвинения никто из них не просил. Кроме того, суд не удовлетворил ходатайство фонда «Право Матери» о вынесении частного определения в адрес руководителя военно-следственного отдела по Наро-Фоминскому гарнизону относительно других офицеров в/ч, вопрос об их уголовной ответственности остался за скобками. Меры административного воздействия предложено определить командованию части. Фонд «Право Матери» обжалует приговор. Прямая речьНадежда Кузина, юрист фонда:— Илья Горбунов стал жертвой тотальной преступной халатности, царящей в в/ч N 32010. Из показаний офицеров Николая Гончарова, Игоря Башуна и Антона Возжанникова следует, что они не обучали срочников, однако периодически заставляли их ездить на сломанных машинах без сопровождения. Рано или поздно это должно было стоить кому-то жизни. Все трое продолжают служить в в/ч 32010. На наш взгляд, качество исполнения ими своих обязанностей таково, что несчастные случаи неизбежны. На это должны обратить внимание те, чьи дети проходят службу в данной войсковой части. Справка «РГ»Межрегиональный благотворительный общественный фонд «Право Матери» с 1990 года бесплатно защищает права и интересы родителей, чьи сыновья погибли в армии в мирное время на территории РФ и СНГ. Работает за счет господдержки и добровольных пожертвований россиян. 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