Ещё
Авиационный комплекс имени Ильюшина присоединился к проекту «День без турникетов»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Авиационный комплекс имени Ильюшина присоединился к проекту «День без турникетов» 

Управа района Хорошевский города Москвы 6 часов назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
В рамках проекта «День без турникетов» Авиационный комплекс имени Ильюшина организует для жителей столицы бесплатные экскурсии. Участники встречи смогут увидеть лабораторный комплекс прочности испытаний (Ил-76ТД) и познакомиться с экспозицией музея.
«На экскурсии можно будет увидеть военно-транспортный самолет Ил-76ТД, крыло Ил-96-300, памятник штурмовику Ил-2 и мемориальный кабинет Сергея Ильюшина», — сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы.
Телефон для справок: 8 (963) 973-90-22. Также свои вопросы можно отправить на почту музея: museum@ilyushin.net.
Встречи пройдут 19 и 20 июля. Начало в 10.00 и 13.00. Продолжительность два часа. При себе необходимо иметь гражданство России и предъявить удостоверение личности — паспорт, студенческий билет или социальную карту москвича. (еп)
Управа района Хорошевский города Москвы: последние новости
Жители САО обсудят с префекторм развитие округа На Хорошевском шоссе отпраздновали День семьи, любви и верности В ОМВД России по району Хорошевский согласовали график приема жителей на июль
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками306
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала66
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС160
Умер Виктор Фетисов3
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня24
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение