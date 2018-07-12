Авиационный комплекс имени Ильюшина присоединился к проекту «День без турникетов»

В рамках проекта «День без турникетов» Авиационный комплекс имени Ильюшина организует для жителей столицы бесплатные экскурсии. Участники встречи смогут увидеть лабораторный комплекс прочности испытаний (Ил-76ТД) и познакомиться с экспозицией музея.

«На экскурсии можно будет увидеть военно-транспортный самолет Ил-76ТД, крыло Ил-96-300, памятник штурмовику Ил-2 и мемориальный кабинет Сергея Ильюшина», — сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы

Телефон для справок: 8 (963) 973-90-22. Также свои вопросы можно отправить на почту музея: museum@ilyushin.net.