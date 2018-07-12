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ДКЦ № 1 участвует в программе «Московское здоровое лето»
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ДКЦ № 1 участвует в программе «Московское здоровое лето» 

Коньково 6 часов назад
Фото: Коньково
С целью мотивирования москвичей к ведению здорового образа жизни и профилактике хронических неинфекционных заболеваний, привлечения внимания к проблемам сохранения и укрепления здоровья с 15 июля по 9 сентября 2018 года по выходным дням в столичных парках будут проводиться мероприятия программы «Московское здоровое лето».
Например, жители ЮЗАО смогут пообщаться со специалистами в Воронцовском парке. Там с 12 до 17.00 будет организован шатер здоровья, в котором можно будет проконсультироваться со специалистами ДКЦ №1.
Узнать подробности и ознакомиться с расписанием можно здесь.
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