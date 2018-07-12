Запись в студию английского языка открылась на Энергетической

В ГБУ «Лефортово» открылась запись в современную студию английского языка для детей и взрослых «Polyglot». Об этом рассказала методист учреждения Елена Шуктаева.

— Мы предлагаем эффективные занятия английским языком в группах, мини-группах (от двух человек), а также индивидуально в утренние, дневные и вечерние группы. Главная цель занятий — общение и понимание собеседника. Meтодика студии «Polyglot» уникальна прежде всего своим инновационным и индивидуальным подходом к изучению иностранного языка как родного и отличается тем, что обучение основано не на заучивании отдельных слов и словосочетаний, а на усвоении принципов мышления на языке, — сообщила Шуктаева.

Занятия будут проходить в шаговой доступности от метро «Авиамоторная» и стартуют в сентябре этого года. Получить дополнительную информацию можно по телефону: 8 (495) 362-17-08. (еп)