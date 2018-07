Доставка в фан‑зону и разборки с таксистами — как москвичи сдавали квартиру болельщикам ЧМ‑2018

За время мундиаля москвичи не только полюбили гулять по Никольской, празднуя победы нашей сборной вместе с иностранцами, но и подзаработать на болельщиках. Москвичка Мария, которая на время ЧМ-2018 впервые сдала свою квартиру иностранцам, рассказала о странных просьбах болельщиков, которые у нее жили.

Пантомимы для Карлоса

Мы с мужем часто пользуемся AirBnB в путешествиях, поэтому на время ЧМ-2018 решили сдать свою «однушку» между станциями метро «Полежаевская» и «Октябрьское поле». Мы установили вменяемую цену — 5 тысяч рублей за сутки, и уже на следующий день получили первого жильца.

Им оказался 38-летний Карлос из Мексики , который остановился у нас на шесть ночей. И вот до его приезда три дня, мама просит показать, кто у нас будет жить, я захожу в его профиль и вижу девушку. У нас паника: кого мы ждем, кто к нам приедет?

Наши ментальные вибрации, видимо, дошли до Мексики, и через пару часов девушка написала: «Just to reminder you, it’s my brother called Carlos who is going. Just for you to not be surprised when you see a guy».

Наш английский is very bad. Мы переживали из-за этого и даже хотели привлечь друзей к встрече гостей, но потом решили, что странно встречать одного чувака целой толпой, он может испугаться. Решили все возможные вопросы прописать на бумаге, а для остальных случаев скачать переводчик.

Мы ждали Карлоса вечером 16 июня. Убрались в квартире, написали инструкцию, где и что лежит, перевели ее на испанский и английский, а его все нет. Ближе к 23:00 он скинул геоточку в WhatsApp, и сказал, что уже мчит к нам в такси. Оказалось, его рейс задержали. Пока ждали Карлоса, поняли, что он будет не единственным мексиканцем в нашем доме. В нашем дворе собралась толпа мексиканцев, которым сосед что-то объяснял про квартиры и цены на английском.

Карлос с порога заявил: «Very nice». И мы смогли объяснить ему почти все про квартиру, кроме того, как попасть в подъезд.

Пришлось вести его вниз и демонстрировать домофон наглядно.

Карлос нам очень понравился — спокойный, приветливый, понимающий. Мы нашли его в Facebook, оказалось, что он врач-реабилитолог.

За все время пребывания он написал мне лишь однажды — стиральная машинка замерла на подозрительно долгий срок, и он уточнял, все ли с ней в порядке. Карлос извинялся, что побеспокоил и поблагодарил за советы.

Он говорил нам спасибо, когда мы ждали его два часа, и сто раз уточнял, удобно ли нам приехать в 6 утра, чтобы забрать ключи при выезде. Перед отъездом Карлос рассказал, что в Москве ему понравилось, «очень оживленный город, чем-то похож на Мехико ».

Пьяный таксист и четверка за чистоту

После Карлоса мы ждали семейную пару из Дании

Мы целый день мыли квартиру — стирали белье и пледы на самом адском режиме, все поверхности протирали со спиртом, муж ходил с роликом для одежды по всему, где могут затаиться волосы. Но им все равно показалось неидеальным.

Приехали они с опозданием. Оказалось, что их рейс задержали, таксист в аэропорту плохо знал Москву и в итоге привез их в «Лужники». Оттуда им пришлось вызывать Uber.

Из «Лужников» они нам звонили, но мы совсем не могли понять их быструю речь и перешли на переписку в WhatsApp. Кстати, с датчанами языковой барьер чувствовался сильнее, чем с мексиканцами, которые знали английский так же плохо, как мы.

Когда датчане приехали, то сразу же попросили нас спуститься. Оказалось, что таксист хотел их развести. «Переведите им, что мне нужен кэш», — кричал таксист.

Мы начали разбираться и узнали, что датчане сначала вбили не тот адрес, и таксист думал, что это жирный заказ в Подмосковье . Когда выяснилось, что ехать им всего 15 минут, начал требовать с них доплату наличными, хотя Uber уже списал деньги за поездку с их карты.

Мой муж предложил позвонить в службу такси. Тогда таксист пошел к машине, извергая проклятия в адрес иностранцев, и тут я почувствовала, что от него сильно пахнет алкоголем. Пришлось звонить в «112», чтобы его перехватили на ближайшем посту, и писать жалобу в Uber.

В остальном датчане оказались закрытыми и на Женины рассказы о квартире вежливо говорили «Ок».

Прожив у нас пять дней, улетали они рано утром, мы не поехали их провожать, просто попросили оставить ключи на столе и захлопнуть дверь снаружи.

Магниты для мексиканцев и футболка из Парагвая

Третьи квартиранты — мексиканцы Мария и Ричард. То, что с ними нам будет весело, мы знали с самого начала. Остановились они у нас всего на четыре ночи, но общались мы с ними больше, чем с другими гостями.

Мария постоянно мне писала: спрашивала про погоду в Москве, какие у нас розетки, и есть ли дома Wi-fi. Чем ближе был ЧМ, тем чаще она писала. Когда начался чемпионат, а до приезда Марии оставалось чуть больше недели, она попросила оставить ей магниты нашей страны.

Я распечатала десяток своих фоток из Instagram на магнитах и оставила ей на холодильнике, прикрепив записку, что она может взять любые на выбор. Мария забрала примерно половину, в том числе и зимние виды — было приятно.

Пара приехала в Москву из Саранска , но матчи в Москве они не посещали. Как я поняла, они ехали в основном посмотреть столицу. За день до приезда она попросила порекомендовать место, где они могут посмотреть матч Мексика — Швеция , так как приезжают в Москву в 15:20, а матч уже в 17:00.

Я изучила все московские бары, поняла, что удобнее всего им будет поехать в «Жан-Жак» на Таганке, а оттуда ехать к нам. Забронировала им столик, позвонила в ресторан два раза, объяснив, что к ним придут мексиканцы смотреть матч своей команды, попросила лучшие места. Мария в итоге нас благодарила за хорошее место.

Мексиканцы проиграли, но тут вылетела Германия , а Мексика прошла в следующий этап, поэтому к нам пара заявилась в приподнятом настроении. Еще сидя в «Жан Жаке», Мария попросила забронировать ей бар на 21:00 рядом с нашим домом на матч Бразилии , за которую они тоже болеют.

Пришли они к нам за 40 минут до матча и говорят, что нашли место получше — хотят поехать в фан-зону на Воробьевых горах. Времени остается всего полчаса с учетом показа квартиры.

При виде ключа от подъездной двери Мария сама пищит как домофон, а после нашего рассказа о том, что стиралка, если положить в нее мало вещей, шатается на отжиме, изображает пантомимой, как она придерживает нашу машинку на больших оборотах!

Пара крутых поворотов, немного русского мата моего мужа, и мы доставляем их до места. А через несколько дней я уже звонила в «Москву-Сити», чтобы забронировать для наших гостей смотровую, и объясняла мексиканцам, как не запутаться в башнях.

Последний квест — такси в аэропорт. У мексиканцев не было налички, только карта. При этом скачать приложение такси, привязав карту, они тоже не могли. В итоге заказала для них такси с фиксированной стоимостью, поручив снять 615 рублей заранее. Ровно в два часа ночи таксист стал названивать мне. К сожалению, в аэропорт я их не провожала.

Когда мы вернулись в свою квартиру, то увидели, что мексиканцы оставили нам карточку метро с 12-ю поездками, купюры из разных стран, футболку из Парагвая, бутылку водки, которую они не смогли взять в багаж, и магниты из Мехико и Парагвая. Сейчас я даже немного грущу, что мы не сделали совместное фото.

Проснувшись на следующий день после отъезда Марии, мы поняли, что гостей ЧМ, видимо, уже ждать не стоит, ведь в Москве оставалось уже не так много матчей.

За месяц мы заработали около 80 тысяч рублей с учетом сбора AirBnB минус налог в конце года и траты на закупку нового белья, средств гигиены и вывоз своих вещей из квартиры, на это ушло около 10 тысяч рублей.

После такого опыта мы вошли во вкус и решили снова сдать свою квартиру на месяц, а самим уехать в отпуск.

