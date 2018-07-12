Кабардино-Балкария будет сотрудничать с Тульской областью в торговле, экономике и туризме

НАЛЬЧИК , 12 июля. / ТАСС /. Кабардино-Балкарская Республика Тульская область планируют подписать соглашение о сотрудничестве на ближайшие годы в области промышленности и туризма. Соглашения между правительствами двух субъектов о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на 2018-2023 годы были подписаны ранее, а в четверг делегация КБР прибыла в Тульскую область для ознакомления с регионам, сообщили в четверг в пресс-службе минэкономики республики.

"Сегодня делегация из КБР под руководством главы республики Юрия Кокова находится в Тульской области с официальным и деловым визитом. В составе делегации КБР из 21 человек представители Торгово-промышленной палаты КБР, предприятий различных отраслей промышленности, сельского хозяйства, санаторно-курортных, туристических и медицинский учреждений республики. В первой половине дня в рамках визита делегация ознакомилась с рядом крупных предприятий и организаций Тульской области. В частности АО «Тульский молочный комбинат», ООО «Юнилевер Русь», ОАО «Балтика — Тула», — говорится в сообщении.

Запланирована встреча Кокова с губернатором Тульской области Алексеем Дюминым, в рамках которой стороны подпишут план мероприятий по реализации соглашения на 2018-2023 годы. Прорабатывается вопрос и о проведения встречи для бизнеса на площадке торгово-промышленной палаты Тульской области, отметили в пресс-службе.

В рамках двустороннего сотрудничества Кабардино-Балкария представит в Тульской области свой туристический потенциал, насчитывающий порядка 240 предприятий курортно— рекреационного и туристического комплекса.