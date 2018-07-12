Российско‑французская ферма возродит традиции сыроварения Лотошинского района

В деревне Калицино Лотошинского района Подмосковья 14 июля состоится открытие российско-французской фермы «Нормандия-Русса», сообщил РИАМО в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин

«Российско-французский проект планирует возродить знак «Лотошинские сыры» и традиции местных сыроделов, некогда очень знаменитые. На ферме, которая состоит из строений на площади более 10 тысяч квадратных метров, будет производиться высококачественное молоко для изготовления сыров. В сутки здесь будет перерабатываться 3 тонны молока и производиться порядка 10 тонн сыра в месяц», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В планах фермеров не только возрождение и развитие сложившихся традиций сыроваров области, но и обмен опытом с зарубежными и российскими производителями сыра, обучение молодых специалистов.

«Забегая немного вперед, скажу, что организаторы проекта планируют и создание экспортоориентированного сельхозкооператива, в который войдут как подмосковные, так и французские фермеры», — подчеркнул министр.

Французский фермер Филипп Камю вместе со своими партнерами Николя Фен и Кристианом Дабинье приехали в Россию в прошлом году. У себя в Нормандии фермер производил коровье молоко для изготовления сыров более 40 лет, а его коллеги — лучшие сорта французского сыра. Непростые экономические условия в Европе вынудили французов искать новое место для своей фермы. Филипп Камю объехал несколько регионов России в поисках подходящего места для будущей фермы и остановился на Московской области.

«Инвестиции, вложенные в проект, составят более 35 миллионов рублей», — добавил Разин.