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Российско‑французская ферма возродит традиции сыроварения Лотошинского района
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Российско‑французская ферма возродит традиции сыроварения Лотошинского района 

РИАМО 6 часов назад
Фото: РИАМО
В деревне Калицино Лотошинского района Подмосковья 14 июля состоится открытие российско-французской фермы «Нормандия-Русса», сообщил РИАМО в четверг министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
«Российско-французский проект планирует возродить знак «Лотошинские сыры» и традиции местных сыроделов, некогда очень знаменитые. На ферме, которая состоит из строений на площади более 10 тысяч квадратных метров, будет производиться высококачественное молоко для изготовления сыров. В сутки здесь будет перерабатываться 3 тонны молока и производиться порядка 10 тонн сыра в месяц», — сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.
Основали хозяйство французский фермер Филипп Камю и российский предприниматель Александр Никитин.
В планах фермеров не только возрождение и развитие сложившихся традиций сыроваров области, но и обмен опытом с зарубежными и российскими производителями сыра, обучение молодых специалистов.
«Забегая немного вперед, скажу, что организаторы проекта планируют и создание экспортоориентированного сельхозкооператива, в который войдут как подмосковные, так и французские фермеры», — подчеркнул министр.
Французский фермер Филипп Камю вместе со своими партнерами Николя Фен и Кристианом Дабинье приехали в Россию в прошлом году. У себя в Нормандии фермер производил коровье молоко для изготовления сыров более 40 лет, а его коллеги — лучшие сорта французского сыра. Непростые экономические условия в Европе вынудили французов искать новое место для своей фермы. Филипп Камю объехал несколько регионов России в поисках подходящего места для будущей фермы и остановился на Московской области.
«Инвестиции, вложенные в проект, составят более 35 миллионов рублей», — добавил Разин.
Инициатива фермеров получила развитие при активной поддержке министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области и участии главы Лотошинского района. В торжественном открытии новой фермы Андрей Разин планирует принять участие.
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