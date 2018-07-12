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В 2018 году предприятия уплатили уже 2,4 миллиарда рублей экосбора
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В 2018 году предприятия уплатили уже 2,4 миллиарда рублей экосбора 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Российская Газета
Росприроднадзор собрал 2,4 миллиарда рублей экологического сбора, тем самым выполнив план на 2018 год. Декларации продолжают поступать, и сумма по итогам года будет больше.
— Все полученные от производителей и импортеров средства экосбора распределяются между субъектами для создания перерабатывающей отрасли в части ТКО, — сообщила начальник Управления ЦА Росприроднадзора Наталья Соколова на рабочем совещании в Центральном аппарате Росприроднадзора.
В прошлом году в форме субсидий экосбор получили Кемеровская, Воронежская, Волгоградская, Курганская, Тамбовская, Тульская, Магаданская, Саратовская, Новгородская, Ленинградская, Курская, Ярославская, Астраханская и Челябинская области, республики Удмуртия, Чувашия и Мордовия, Чукотский АО, Кабардино-Балкария и Ставропольский край.
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