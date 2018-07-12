В 2018 году предприятия уплатили уже 2,4 миллиарда рублей экосбора

Росприроднадзор собрал 2,4 миллиарда рублей экологического сбора, тем самым выполнив план на 2018 год. Декларации продолжают поступать, и сумма по итогам года будет больше.