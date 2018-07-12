Как получить от велопрогулки максимум удовольствия

Разработать маршрут можно самостоятельно. Важно, чтобы он пролегал подальше от дорог, желательно — в зеленых зонах.

Лето в разгаре, время для велопрогулок — идеальное. Но кататься в ближайшем парке — скучно.

— Живя в любом районе Москвы , можно разработать интересный веломаршрут, который расширит ваши знания о городе, позволит увидеть его под другим углом, — уверен руководитель одного из столичных велоклубов Михаил Невелев.

Итак, сначала откройте в телефоне любое приложение с картами и оцените, где находится ближайший лесопарк или просто зеленая зона. Лучше двигаться туда. Ехать по дороге, тем более оживленной, совсем необязательно, ведь рядом всегда широкие тротуары. А еще можно ехать вдоль той же Ленинградки или Дмитровки — дворами. Да, это существенно дольше, зато безопаснее и, главное, интереснее.

— Самые красивые маршруты — вдоль водоемов, например, Москвы-реки или Борисовских прудов, — рассказывает Михаил. — К тому же вдоль малых рек — например, вдоль Яузы, часто оборудованы вполне приличные зеленые зоны с велодорожками. Если поблизости такая есть — обязательно покатайтесь, получите массу удовольствия.

Маршрут стоит разрабатывать и с учетом подготовки велосипедистов.

— Если вы «продвинутый пользователь» и едете один, проблем никаких. А если с семьей, старайтесь проложить маршрут так, чтобы не пересекать крупные магистрали. Спускаться с велосипедом в подземный пешеходный переход не очень удобно, — пояснил Невелев.

На маршруте, по его словам, нужно предусмотреть «точку выхода» — на случай, скажем, сильного дождя или поломки. Лучше, если это будет остановка идущего в сторону вашего дома автобуса (а провоз велосипеда в нем бесплатный). Отлично подходит и станция МЦК.

— Лично я бы советовал планировать любой маршрут с учетом Московского центрального кольца, — пояснил Невелев. — Во-первых, потому, что по кольцу можно доехать до самых популярных мест велопрогулок: Лужников, Воробьевых гор, Измайловского парка, «Лосиного Острова». Во-вторых, по МЦК очень комфортно ездить с велосипедом: в каждом поезде есть две велопарковки.

С собой на велопрогулку эксперт советует брать воду и бутерброды, чтобы не отвлекаться на поиск питья и провизии. Ну и, конечно, проездной.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Все больше и больше людей с каждым годом садятся на велосипеды не только для того, чтобы проехаться от А до Я, прогуляться и подышать свежим воздухом, но и для того, чтобы приехать на работу, до станции метро.

ПОЛЕЗНЫЕ АКСЕССУАРЫ

Сделать поездку более комфортной позволят несколько важных мелочей

Багажник

Сюда можно сложить ветровку, зонтик, термос и пакет с бутербродами. Если багажника нет, его легко заменить рюкзаком. Но багажник все-таки удобнее — его не нужно везти на себе.

Флягодержатель

Крепится на раму. Благодаря ему вам не придется носить бутылку с водой в рюкзаке. К тому же вы будете иметь возможность попить не сходя с велосипеда, прямо во время движения и даже не снижая скорости.

Фонарь

Позволит освещать путь, если вы едете вечером или ночью по неосвещенной дороге. А если по освещенной — фонарь позволяет лучше видеть вас водителям машин, а значит, снижает вероятность столкновения.

Звонок

Необходим на тротуарах и велодорожках, где много пешеходов и других велосипедистов. Лучше купить металлический — он надежнее.

Катафоты

Устройства для отражения луча света. Позволяют велосипеду быть видимым в лучах света фар проезжающих мимо автомобилей. Как следствие, повышают вашу безопасность.

НАДО ЖЕ!

Число велосипедов в Москве достигло 4 миллионов и превысило число автомобилей (3,8 миллиона). При этом, по прогнозу экспертов, парки машин и велосипедов в ближайшие годы продолжат расти.