Матчи на «Ростов-Арене» во время ЧМ-2018 посетило 214 тыс. человек

Пять матчей Чемпионата мира по футболу-2018 на стадионе «Ростов-Арене» посетило 214 тыс. человек. Об этом в ходе пресс-конференции в городском пресс-центре ЧМ-2018 рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев . В среднем матчи посещало 42840 человек.

Туристический поток донского региона вырос на 190 тыс. человек. Новый донской аэропорт Платов обслужил за время Мундиаля 258 тыс. пассажиров. Еще 17 тыс. пассажиров воспользовались дополнительными поездами, 212 тыс. пассажиров перевезли автобусы-шаттлы. За 22 дня работы Фестиваля болельщиков его посетило 439 тыс. зрителей.

«Чемпионат мира по футболу — событие было грандиозное и неординарное, запоминающееся разными мероприятиями», — отметил глава региона. — «Всплеск интереса к спорту, в частности к футболу, очевиден». «Хочу поблагодарить жителей за терпение, которое проявили в ходе подготовки, а также радушие к гостям. Наверняка многие из тех, кто был в Ростове в дни ЧМ-2018, захочет сюда вернуться в будущем, а праздник надолго останется у людей в памяти», — заключил Василий Голубев.