Ещё
Матчи на «Ростов-Арене» во время ЧМ-2018 посетило 214 тыс. человек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Матчи на «Ростов-Арене» во время ЧМ-2018 посетило 214 тыс. человек 

Деловое сообщество 6 часов назад
Пять матчей Чемпионата мира по футболу-2018 на стадионе «Ростов-Арене» посетило 214 тыс. человек. Об этом в ходе пресс-конференции в городском пресс-центре ЧМ-2018 рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. В среднем матчи посещало 42840 человек.
Туристический поток донского региона вырос на 190 тыс. человек. Новый донской аэропорт Платов обслужил за время Мундиаля 258 тыс. пассажиров. Еще 17 тыс. пассажиров воспользовались дополнительными поездами, 212 тыс. пассажиров перевезли автобусы-шаттлы. За 22 дня работы Фестиваля болельщиков его посетило 439 тыс. зрителей.
«Чемпионат мира по футболу — событие было грандиозное и неординарное, запоминающееся разными мероприятиями», — отметил глава региона. — «Всплеск интереса к спорту, в частности к футболу, очевиден». «Хочу поблагодарить жителей за терпение, которое проявили в ходе подготовки, а также радушие к гостям. Наверняка многие из тех, кто был в Ростове в дни ЧМ-2018, захочет сюда вернуться в будущем, а праздник надолго останется у людей в памяти», — заключил Василий Голубев.
Деловое сообщество: последние новости
Ростовская область увеличит объем сельхозпродукции почти вдвое В Ростовской области на подготовку к зиме выделено 5,6 млрд руб В Новочеркасске восстановят площадь Ермака
Комментарии  Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками306
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала66
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС160
Умер Виктор Фетисов3
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня24
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение