Почему жители Семилук остались без воды

Как выяснила прокуратура области, около 700 домовладений в селе Семилуки (более 2500 человек) остались без питьевого водоснабжения 21 июня. Сломался электродвигатель единственного погружного насоса, который подавал питьевую воду на башню Рожновского. За сутки удалось купить и поставить новый аппарат. Но тут «порвало» прогнившие трубы, и подача воды жителям нескольких улиц снова прекратилась.

— Причиной ситуации стала ненадлежащая организация водоснабжения органом местного самоуправления и непринятие мер по должному содержанию объектов со стороны потребительского кооператива «Водопотребление», — отметили в прокуратуре . — Главе села Семилуки и председателю кооператива внесены представления. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры Семилукского района.

Сейчас порывы на сетях устранены, вода появилась. Правда, течет она эпизодически. В нижней части села, по словам жителей, днем требуется не менее получаса, чтобы набрать обычное ведро. На верхних улицах (Семилуки стоят на холме, перепад высот — около 60 метров) краны «оживают» лишь после полуночи, напор тоже крайне низкий. «Невозможно искупаться, постирать», — сетуют люди.

Во время дождей напор увеличивается. Однако употреблять в пищу воду из-под крана без специальной очистки семилукцам не рекомендуют. Питьевую воду развозят по графику: машина приезжает на каждую улицу раз в два дня — на час.

Люди начинают активно поливать огороды, нагрузка на старые сети растет, отсюда поломки и порывы

Как следует из плана, составленного в сельской администрации, до конца июля предстоит проложить новый водовод километровой длины, чтобы улучшить положение дел на «верхних» улицах. Смета готова, получены коммерческие предложения от потенциальных подрядчиков. Но специалисты признают, что замена отрезка сети не решит проблему полностью.

Перебои с водоснабжением возникают как в Семилуках, так и в некоторых других селах района каждое лето. Люди начинают активно поливать огороды, нагрузка на старые сети растет, отсюда поломки и порывы.

Семилукцы пожаловались на свою «засуху» в воронежский штаб Общероссийского народного фронта, сообщив, что испытывают дефицит питьевой воды почти пять месяцев в году на протяжении десяти с лишним лет:

— Сети были проложены более 50 лет назад, водозабор устарел физически и морально. До тех, кто живет наверху, вода летом не доходит по несколько недель. Приходится набирать ее в родниках и запасать в бочках. На нижних улицах вода идет тонкой струйкой.

На сходе граждан замглавы администрации района Сергей Зайцев сообщил, что скважин по нормативам достаточно, а дефицит вызван поливом огородов. В то же время, по его словам, разница в напоре связана не только с рельефом (водозабор внизу, водонапорная башня наверху), но и с незаконными врезками в трубу. Есть у чиновников и другие вопросы к кооперативу «Водопотребление». Так, на улице 8 Марта прогнил свежеуложенный стальной водовод — вместо 25 лет прослужил пять-шесть. Счета кооператива арестованы за долги, его руководство недавно поменялось.

Прямая речь

Алексей Бурданцев, активист регионального штаба ОНФ:

— На момент аварии работали две из трех скважин. Одна из центральных веток трубопровода практически вышла из строя. На водонапорной станции был один насос, а должно быть три: основной, резервный и на случай пожара. Накопительный резервуар — обычная большая бочка, соединенная с системой ржавыми трубами. Необходима реконструкция всей системы: строительство современной насосной станции, замена ветхих труб, установка не менее двух накопительных резервуаров и запорной арматуры для регулировки подачи воды. Мы направили обращения в региональный департамент ЖКХ и энергетики и администрацию Семилукского района.

Между тем Районные власти намерены разработать проект для реконструкции системы водоснабжения Семилук, до первого ноября пройти с ним госэкспертизу и попасть в адресную инвестиционную программу области на 2019 год. На подготовку документации уйдет около 1,1 миллиона рублей.