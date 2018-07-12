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Во дворе на Дмитровке залатали яму в асфальте
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Во дворе на Дмитровке залатали яму в асфальте 

Управа района Дмитровский города Москвы 6 часов назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Во дворе дома 129, корп. 2 по Дмитровскому шоссе залатали яму в асфальтовом покрытии. Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился местный житель. Он сообщил о наличии глубокой ямы в проезде у дома.
В установленный срок на портале появился официальный ответ пользователю за подписью главы управы Дмитровского района Юрия Фисенко.
«Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия во внутридворовом проезде. Яма устранена», — говорится в ответе.
Напомним, что портал «Наш город» был создан для оперативной связи жителей Москвы с органами исполнительной власти. Чтобы оставить сообщение, нужно пройти несложную процедуру регистрации. (мю)
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