Во дворе на Дмитровке залатали яму в асфальте

Во дворе дома 129, корп. 2 по Дмитровскому шоссе залатали яму в асфальтовом покрытии. Ранее с соответствующей просьбой на портал «Наш город» обратился местный житель. Он сообщил о наличии глубокой ямы в проезде у дома.

В установленный срок на портале появился официальный ответ пользователю за подписью главы управы Дмитровского района Юрия Фисенко

«Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия во внутридворовом проезде. Яма устранена», — говорится в ответе.