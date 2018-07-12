В Строгине научат танцевать хип-хоп

Мастер-классы по хип-хопу для всех желающих устроят в рамках творческого интенсива в клубе «Современник» района Строгино». Занятия будут проходить с 16 по 20 июля на улице Твардовского.

— Современный спектр танцев необычайно широк и может предложить каждому что-то по душе, однако, если вас интересуют современные, яркие и зажигательные танцы, то советуем заняться именно хип-хопом, — отметили организаторы.

Руководитель студии современного танца проведет ряд мастер-классов для всех желающих, где их познакомят с музыкой, основными движениями и стилистикой.

Расписание занятий:

16 июля — hip-hop old school;

17 июля — hip-hop midle school;

18 июля — hip-hop new school;

19 июля — hip-hop choreography;

20 июля — hip-hop improvisation.

Мастер-классы будут начинаться в17.00 по адресу: улица Твардовского, дом 23, корпус 3. Участие бесплатное. Возрастная категория 6+.