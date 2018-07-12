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В Строгине научат танцевать хип-хоп
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В Строгине научат танцевать хип-хоп 

Префектура СЗАО города Москвы 6 часов назад
Фото: Префектура СЗАО города Москвы
Мастер-классы по хип-хопу для всех желающих устроят в рамках творческого интенсива в клубе «Современник» района Строгино». Занятия будут проходить с 16 по 20 июля на улице Твардовского.
— Современный спектр танцев необычайно широк и может предложить каждому что-то по душе, однако, если вас интересуют современные, яркие и зажигательные танцы, то советуем заняться именно хип-хопом, — отметили организаторы.
Руководитель студии современного танца проведет ряд мастер-классов для всех желающих, где их познакомят с музыкой, основными движениями и стилистикой.
Расписание занятий:
16 июля — hip-hop old school;
17 июля — hip-hop midle school;
18 июля — hip-hop new school;
19 июля — hip-hop choreography;
20 июля — hip-hop improvisation.
Мастер-классы будут начинаться в17.00 по адресу: улица Твардовского, дом 23, корпус 3. Участие бесплатное. Возрастная категория 6+.
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