Тульские срочники впервые будут служить в научной роте

Проводы прошли в знаменитом на весь мир тульском музее оружия. Конечно, были и напутственные слова первых лиц, и радостные лица парней, и слезы родителей.

— Сын окончил с красным дипломом магистратуру Политехнического института ТулГУ, пришел работать в КБП, — рассказала мама Степана Колобаева Татьяна Сергеевна. — Мой муж — бывший военный, так что вопрос о службе в армии в нашей семье даже и не обсуждался. Служить, и точка. Сына мы к армии готовили. Он дзюдо занимался, всегда в отличной физической форме. Когда на предприятии ему предложили проходить службу в научно-производственной роте, он был рад. Это очень почетно. Я горжусь своим сыном.

Служить новобранцы будут в Туле — в АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» и АО " НПО «СПЛАВ» . Первое знаменито своим высокоточным оружием и комплексами «Панцирь», второе — «Градами», «Ураганами», «Смерчами»… В состав роты вошли молодые люди разных квалификаций. Среди них и представители династий прославленных оружейников, и те, кто учился по целевым контрактам. Так, восемнадцать новобранцев — выпускники Тульского государственного университета. Конечно, они довольны, что не придется на год «замораживать» знания, полученные в вузе.

Новобранцы рады, что не придется на год «замораживать» знания, полученные в вузе

Андрей Поликарпов окончил институт высокоточных систем им. В. П. Грязева ТулГУ. После вуза начал работать в КБП, говорит, что сумел проявить себя по специальности. На предприятии решили не отпускать перспективного специалиста и предложили ему проходить срочную службу в научно-производственной роте. Будет ли он служить в том же подразделении, где работал, Андрей пока не знает.

— А я после окончания магистратуры в Политехническом институте ТулГУ трудился инженером на СПЛАВе, — поделился Иван Свистунов . — И мне предложили служить в новой роте. Я согласился, поскольку это почетно, ответственно, предприятие мне оказало такое доверие. И, конечно же, это очень удобно: я одновременно и работаю, и прохожу службу в армии, а в итоге приобретаю огромный практический опыт.

К слову, жить солдаты будут здесь же в Туле: подразделение разместится в 36-м военном городке 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Конечно, это не может ни радовать новобранцев и их близких.

Тульская область вошла в число пяти регионов, где сформированы научно-производственные роты. Они созданы с целью сохранения высококвалифицированных кадров на оборонных предприятиях. Для молодых людей это прекрасная возможность совмещать воинскую службу с работой на наших главных оборонных предприятиях — КБП и СПЛАВ", — пояснили в обладминистрации.

Регион заинтересован в том, чтобы талантливые ребята оставались на предприятиях. Это очень важно для оборонно-промышленного комплекса Тульского края, предприятия которого — это пятая часть всего ОПК страны.

Справка «РГ»

В Тульской области НПР появилась на базе тульской военно-воздушной дивизии в партнерстве с НПО „СПЛАВ“ и ОАО „КБП“. По квоте на формирование научно-производственной роты региону выделено 48 мест.

Прямая речь

Михаил Грязев, ректор ТулГУ:

— Недавно в университете была воссоздана военная кафедра, а теперь появились и научно-производственные роты. Многое делается для того, что ребята не терялись, чтобы они работали на малой родине и вносили свой вклад в ее динамичное развитие.