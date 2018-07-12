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Захарова: США подыгрывают националистическим силам, подогревая конфликт на Украине
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Захарова: США подыгрывают националистическим силам, подогревая конфликт на Украине 

ТАСС 6 часов назад
МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. США подыгрывают националистическим силам в Киеве, подогревая тем самым конфликт на востоке Украины, вместо того чтобы содействовать выполнению минских договоренностей. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления спецпредставителя Госдепартамента по вопросам Украины Курта Волкера о «влиянии Москвы» на отчеты Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ.
"Мы обратили внимание на очередные провокационные высказывания спецпредставителя США на переговорах по Украине господина [Курта] Волкера в интервью германскому изданию Bild 6 июля по ситуации в Донбассе. Мы не впервые замечаем, что американские дипломаты вместо того, чтобы заниматься поиском путей выполнения минских договоренностей, содействия этому процессу, продолжают, по сути, просто подливать масла в огонь, подыгрывая ультранационалистическим реваншистским силам в Киеве", — сказала она.
По словам Захаровой, Волкер допускает предвзятые и политизированные выводы в адрес России.
"Дошло до того, что он увидел влияние Москвы в отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Иными словами, приводимые там свидетельства о постоянных нарушениях вооруженными силами Украины режима прекращения огня на востоке страны Волкеру просто не нравятся. Как говорится, не нравится правда. Тем более после того, как США начали поставки киевскому режиму летальных вооружений, которые, как мы понимаем, наверняка оказываются в Донбассе", — констатировала дипломат.
"Российская сторона, которая участником конфликта и подписантом минских соглашений не является, вновь призывает США сосредоточиться на всемерном содействии их имплементации, включая оказание необходимого давления на Киев с целью добиться неукоснительного выполнения своих соответствующих обязательств", — резюмировала Захарова.
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