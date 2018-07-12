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Показатели здоровья жителей Краснодарского края в 2017 году улучшились
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Показатели здоровья жителей Краснодарского края в 2017 году улучшились 

АиФ — Юг 6 часов назад
Фото: АиФ – Юг
Выступая на 12-й сессии ЗСК, министр здравоохранения Евгений Филиппов рассказал, что благодаря территориальной программе госгарантий бесплатной медицинской помощи на сумму в 66,4 млрд рублей бесплатную медицинскую помощь оказали в 32,3 миллионов случаев обращений.
В крае особое внимание уделили укреплению материально-технической базы отрасли: провели капитальный ремонт 62 муниципальных объектов здравоохранения, купили 62 автомобиля скорой медицинской помощи. Для повышения доступности медицинского обслуживания населения в сельской глубинке построили 18 новых зданий ФОПов. А ведь на Кубани 45% населения проживает именно в сельской местности.
Принимаемые меры помогли заметно улучшить по сравнению с 2016 годом основные показатели здоровья населения. Так, показатель общей смертности снизился на 3,1%, впервые за 20 лет составил 12,5 на 1000 населения, удалось сохранить жизни более 1 600 жителям.
Основной индикатор состояния здоровья людей — средняя продолжительность жизни. В крае в 2017 году она составила 73,3 года, что выше показателя и по Российской Федерации, и по Южному федеральному округу.
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