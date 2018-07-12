Показатели здоровья жителей Краснодарского края в 2017 году улучшились

Выступая на 12-й сессии ЗСК, министр здравоохранения Евгений Филиппов рассказал, что благодаря территориальной программе госгарантий бесплатной медицинской помощи на сумму в 66,4 млрд рублей бесплатную медицинскую помощь оказали в 32,3 миллионов случаев обращений.

В крае особое внимание уделили укреплению материально-технической базы отрасли: провели капитальный ремонт 62 муниципальных объектов здравоохранения, купили 62 автомобиля скорой медицинской помощи. Для повышения доступности медицинского обслуживания населения в сельской глубинке построили 18 новых зданий ФОПов. А ведь на Кубани 45% населения проживает именно в сельской местности.

Принимаемые меры помогли заметно улучшить по сравнению с 2016 годом основные показатели здоровья населения. Так, показатель общей смертности снизился на 3,1%, впервые за 20 лет составил 12,5 на 1000 населения, удалось сохранить жизни более 1 600 жителям.