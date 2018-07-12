Ещё
В Подмосковье задумали создать аналог Диснейленда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье задумали создать аналог Диснейленда 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Власти Подмосковья ведут переговоры с инвестором по строительству аналога Диснейленда в городском округе Домодедово, сообщил министр экономики и финансов Московской области Михаил Ан. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 12 июля.
«Это рабочая идея, мы обсуждали это с инвестором. Если нам удастся привлечь на территорию Домодедова аналог Диснейленда, то сюда смогут прилетать жители Екатеринбурга, Ростова-на-Дону, Иркутска. Создавая такие формы бизнеса, мы создаем новое качество услуг для всех россиян», — сказал Ан.
Он отметил, что для реализации такого проекта нужна активная деятельность властей городского округа Домодедово и поддержка со стороны правительства региона.
В декабре прошлого года министр культуры региона Оксана Косарева заявила, что Московская область имеет огромный туристический потенциал, который необходимо развивать.
Диснейленд — это парк развлечений в США. Впервые он открылся в 1955 году, в нем был воссоздан мир мультфильмов и сказок мультипликатора Уолта Диснея. Позднее в парке появились герои из других сказок.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками307
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала67
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС160
Умер Виктор Фетисов3
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня24
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение