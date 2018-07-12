В Подмосковье задумали создать аналог Диснейленда

«Это рабочая идея, мы обсуждали это с инвестором. Если нам удастся привлечь на территорию Домодедова аналог Диснейленда, то сюда смогут прилетать жители Екатеринбурга , Ростова-на-Дону, Иркутска . Создавая такие формы бизнеса, мы создаем новое качество услуг для всех россиян», — сказал Ан.

Он отметил, что для реализации такого проекта нужна активная деятельность властей городского округа Домодедово и поддержка со стороны правительства региона.

В декабре прошлого года министр культуры региона Оксана Косарева заявила, что Московская область имеет огромный туристический потенциал, который необходимо развивать.