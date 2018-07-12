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В Курортном районе благоустроят пляж и парк
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В Курортном районе благоустроят пляж и парк 

АСН-Инфо 6 часов назад
Фото: АСН-Инфо
В этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» в Курортном районе будут благоустроены три внутриквартальные территории — в Сестрорецке, Зеленогорске и посёлке Песочный.
Кроме того, новое общественное пространство откроется на пляже «Офицерский». Здесь на берегу Сестрорецкого разлива появится современная зона отдыха: шатер, скамейки и лежаки, кабинки для переодевания, волейбольная площадка. В поселке Смолячково будет благоустроен муниципальный парк на Приморском шоссе. В сквере высадят новые деревья, разобьют цветники, замостят дорожки, установят малые архитектурные формы и скамейки.
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