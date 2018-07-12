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Обнародован список свердловских коррупционеров
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Обнародован список свердловских коррупционеров 

Уралинформбюро 6 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Портал Госслужбы РФ обнародовал перечень лиц, уволенных в связи с утратой доверия. На данный момент в «черный список» коррупционеров попали 218 человек, одиннадцать из которых — свердловские полицейские и должностные лица, передает "Уралинформбюро".
В частности, в реестр вошло семь экс-полицейских: оперуполномоченный отделения №7 отдела ЭБиПК УМВД России по Екатеринбургу Данил Бурнаев, старший участковый уполномоченный полиции отделения УУПиПДН Ярослав Давыдов, инспектор ДПС Александр Жучков, старший следователь по особо важным делам отдела №1 следственного управления екатеринбургского УМВД Геннадий Львов, инспектор ДПС взвода №2 роты №7 екатеринбургского УМВД Евгений Табатчиков, участковый уполномоченный полиции отделения УУПиПДН отдела полиции №15 Евгений Тагильцев, инспектор ДПС взвода №2 роты №5 Павел Юровских.
Кроме того, в «список провинившихся» вошли судебный пристав-исполнитель свердловского УФССП Вячеслав Елькин, начальник административно-хозяйственного отдела регионального ПФР Михаил Качарин, главный специалист отдела административного, финансового, правового и кадрового обеспечения территориального органа Росздравнадзора по Свердловской области Наталья Торсукова, специалист 1 разряда отдела информатизации межрайонной инспекции ФНС Артем Хрулев.
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