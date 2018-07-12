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В Молжаниновском заработают медицинские кабинеты
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В Молжаниновском заработают медицинские кабинеты 

Управа района Молжаниновский города Москвы 6 часов назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Медицинские кабинеты и молочно-раздаточный пункт появятся на Синявинской улице, 11. Как сообщил глава управы Молжаниновского района Артур Силиверстов, их разместят в корпусах 7 и 13.
— Накануне у нас состоялось выездное совещание, на котором был рассмотрен вопрос организации капитального ремонта вышеуказанных помещений, — отметил глава района.
Делегация в составе представителей Департамента здравоохранения города Москвы, Департамента капитального ремонта города Москвы, городских поликлиник № 45 и 133, АО «Москапремонт», ГУП «МосжилНИИпроект» и управы района также выехала на объект и осмотрела помещения. (еп)
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