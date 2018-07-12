В Молжаниновском заработают медицинские кабинеты

Медицинские кабинеты и молочно-раздаточный пункт появятся на Синявинской улице, 11. Как сообщил глава управы Молжаниновского района Артур Силиверстов, их разместят в корпусах 7 и 13.

— Накануне у нас состоялось выездное совещание, на котором был рассмотрен вопрос организации капитального ремонта вышеуказанных помещений, — отметил глава района.