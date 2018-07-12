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Пиццерию в Ленинском районе закрыли за антисанитарию
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Пиццерию в Ленинском районе закрыли за антисанитарию 

В городе N 6 часов назад
Фото: В городе N
Суд постановил закрыть одну из пиццерий в Ленинском районе за многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Ее деятельность приостановлена на 90 суток. Об этом сообщается на официальном сайте Ленинского районного суда.
Было установлено, что в кафе «Пицца Рикка» при приготовлении пищи не соблюдались санитарные правила. Также были нарушены требования к хранению продуктов и напитков и их реализации покупателям. Как следует из заключения главного государственного санитарного врача Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах и Богородском районе Людмилы Филипповой, выявленные нарушения представляли угрозу для жизни и здоровья людей и могли привести к массовым пищевым отравлениям и различным заболеваниям.
Предприниматель, занимающийся изготовлением кулинарной продукции в пиццерии привлечен к административной ответственности, а само заведение закрыли на три месяца.
Напомним, ранее из-за антисанитарии в Нижнем Новгороде закрыли кафе «Милена».
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