Пиццерию в Ленинском районе закрыли за антисанитарию

Суд постановил закрыть одну из пиццерий в Ленинском районе за многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Ее деятельность приостановлена на 90 суток. Об этом сообщается на официальном сайте Ленинского районного суда.

Было установлено, что в кафе «Пицца Рикка» при приготовлении пищи не соблюдались санитарные правила. Также были нарушены требования к хранению продуктов и напитков и их реализации покупателям. Как следует из заключения главного государственного санитарного врача Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области в Автозаводском, Ленинском районах и Богородском районе Людмилы Филипповой, выявленные нарушения представляли угрозу для жизни и здоровья людей и могли привести к массовым пищевым отравлениям и различным заболеваниям.

Предприниматель, занимающийся изготовлением кулинарной продукции в пиццерии привлечен к административной ответственности, а само заведение закрыли на три месяца.

Напомним, ранее из-за антисанитарии в Нижнем Новгороде закрыли кафе «Милена».