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МИД России заявил о попытках американских СМИ дискредитировать ЧМ-2018
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МИД России заявил о попытках американских СМИ дискредитировать ЧМ-2018 

Rambler News Service 6 часов назад
Средства массовой информации США выискиывают любые способы для дискредитации Чемпионата мира по футболу FIFA, который проходит в России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга в Москве.
«Мы констатируем, что американские журналисты судорожно ищут любой повод для дискредитации Чемпионата мира по футболу, просто выискивают любые возможности. Обращаю внимание американского посольства, которое всегда дотошно следит за пропагандой и «фейк-ньюс», американские собкорры как раз этим и занимаются», — сказала Захарова.
В качестве примера представитель внешнеполитического ведомства привела публикацию The Washington Post о том, что «россияне не привыкли к этническому разнообразию».
«Я хотела бы напомнить, что в России проживают порядка 200 народов, для понимания того, что такое этническое многообразие в России», — отметила Захарова.
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