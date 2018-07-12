МИД России заявил о попытках американских СМИ дискредитировать ЧМ-2018

«Мы констатируем, что американские журналисты судорожно ищут любой повод для дискредитации Чемпионата мира по футболу, просто выискивают любые возможности. Обращаю внимание американского посольства, которое всегда дотошно следит за пропагандой и «фейк-ньюс», американские собкорры как раз этим и занимаются», — сказала Захарова.

В качестве примера представитель внешнеполитического ведомства привела публикацию The Washington Post о том, что «россияне не привыкли к этническому разнообразию».

«Я хотела бы напомнить, что в России проживают порядка 200 народов, для понимания того, что такое этническое многообразие в России», — отметила Захарова.