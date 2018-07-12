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Регионы смогут проверять граждан, застрахованных в системе ОМС
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Регионы смогут проверять граждан, застрахованных в системе ОМС 

Парламентская газета 6 часов назад
Фото: Парламентская газета
Субъекты смогут проводить выверку россиян, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующий закон Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате к принятию в третьем чтении.
Автором законодательной инициативы выступило Правительство России.
Новеллой предлагается конкретизировать категории военнослужащих и приравненных к ним в организации оказания медпомощи лиц, не подлежащих ОМС, а также определение механизмов приостановления и прекращения ОМС.
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Также предлагается наделить территориальные фонды ОМС правом идентифицировать сведения персонифицированного учёта о застрахованных граждан на соответствие документам, удостоверяющим личность гражданина России.
Кроме того, кабмин сможет утверждать порядок и методики определения численности застрахованных лиц для формирования бюджета ФОМС, бюджетов региональных и территориальных фондов ОМС.
Авторы отмечают, что принятие законопроекта позволит исключить двойное страхование граждан и двойное финансирование оказания медицинской помощи.
«Инициатива также совершенствует персонифицированный учёт застрахованных граждан, повышает качество планирования бюджета ФОМС, бюджетов субъектов Федерации и бюджетов территориальных фондов ОМС, а также снижает нагрузку на региональные бюджеты по уплате страховых взносов на ОМС», — сказано в пояснительной записке.
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