Регионы смогут проверять граждан, застрахованных в системе ОМС

Субъекты смогут проводить выверку россиян, застрахованных в системе обязательного медицинского страхования (ОМС). Соответствующий закон Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал палате к принятию в третьем чтении.

Новеллой предлагается конкретизировать категории военнослужащих и приравненных к ним в организации оказания медпомощи лиц, не подлежащих ОМС, а также определение механизмов приостановления и прекращения ОМС.

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Также предлагается наделить территориальные фонды ОМС правом идентифицировать сведения персонифицированного учёта о застрахованных граждан на соответствие документам, удостоверяющим личность гражданина России

Кроме того, кабмин сможет утверждать порядок и методики определения численности застрахованных лиц для формирования бюджета ФОМС, бюджетов региональных и территориальных фондов ОМС.

Авторы отмечают, что принятие законопроекта позволит исключить двойное страхование граждан и двойное финансирование оказания медицинской помощи.

«Инициатива также совершенствует персонифицированный учёт застрахованных граждан, повышает качество планирования бюджета ФОМС, бюджетов субъектов Федерации и бюджетов территориальных фондов ОМС, а также снижает нагрузку на региональные бюджеты по уплате страховых взносов на ОМС», — сказано в пояснительной записке.