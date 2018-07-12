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«Сделано безалаберно»: Азаров остался недоволен ремонтом в парке металлургов
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«Сделано безалаберно»: Азаров остался недоволен ремонтом в парке металлургов 

63.ru 6 часов назад
Фото: 63.ru
Рабочие положили плитку на прогулочных дорожках
Парк металлургов в Самаре максимально благоустроят до осени. Об этом стало известно во время видеоконференции врио губернатора Самарской области с главами муниципальных районов региона.
— У людей большое раздражение по этому объекту. Безалаберно там всё сделано. Совершенно был утрачен контроль за ситуацией, и городом, и Кировским районом. Ситуацию надо исправлять. Нас люди не поймут, если второй год подряд парк останется незавершенным, — заявил глава региона.
Также Дмитрий Азаров поручил мэру Самары Елене Лапушкиной взять вопрос реконструкции парка под личный контроль, чтобы зона отдыха была максимально благоустроена до начала осени.
К реконструкции парка металлургов приступили в августе прошлого года. На ремонт выделили средства из областного и городского бюджетов. Первый этап стоил 70 миллионов рублей, второй — 58 миллионов. Смету для третьего этапа, который закончится в мае этого года, пока что корректируют. Специалисты уже отреставрировали входные группы, оборудовали тротуары и дорожки, установили ограждение вокруг озера, отремонтировали фонтан, танцплощадку и оформили детские площадки. Сейчас вход в парк металлургов закрыт. Вместе с тем местные жители пожаловались, что, несмотря на запреты, здесь отдыхают дети, проводят тренировки для пожилых людей и даже рыбачат. Глава района Игорь Рудаков сравнил зону отдыха со строительной площадкой. Он считает, что подрядчики должны закрыть все три входа в парк и не открывать их до окончания работ. А чтобы у местных жителей не было соблазна войти, на воротах нужно разместить информационные таблички.
До этого горожане пожаловались на некачественный ремонт парка 50-летия Октября. Новая плитка продержалась восемь месяцев. Местные жители сравнили неровности покрытия со стиральной доской.
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