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Мэрия Нижнего впервые разместила вакансии на HeadHunter
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Мэрия Нижнего впервые разместила вакансии на HeadHunter 

Newsroom24 6 часов назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщили в департаменте организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города.
База вакантных муниципальных должностей обновляется ежедневно. За первые дни размещения вакансий на замещение муниципальных должностей уже получено более 150 откликов.
По словам директора департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности городской администрации Александра Малафеева, доступ к широчайшей базе резюме интернет-ресурса — это наиболее эффективный метод по привлечению инициативных молодых кадров, а также возможность создания HR-бренда администрации города.
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