Мэрия Нижнего впервые разместила вакансии на HeadHunter

Об этом сообщили в департаменте организационно-кадрового обеспечения деятельности администрации города.

База вакантных муниципальных должностей обновляется ежедневно. За первые дни размещения вакансий на замещение муниципальных должностей уже получено более 150 откликов.

По словам директора департамента организационно-кадрового обеспечения деятельности городской администрации Александра Малафеева, доступ к широчайшей базе резюме интернет-ресурса — это наиболее эффективный метод по привлечению инициативных молодых кадров, а также возможность создания HR-бренда администрации города.