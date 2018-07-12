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«Гнев или заблуждение»: архангельское УФАС защитило предприятие от нападок горожан
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«Гнев или заблуждение»: архангельское УФАС защитило предприятие от нападок горожан 

29.ru 7 часов назад
Фото: 29.ru
Оказалось, что проблема не в дверях, а в ключах
Архангелогородцы обратились в городское УФАС с заявлением о нарушениях со стороны ООО «Цифрал-Сервис», занимающуюся домофонными системами. Якобы «Цифрал-Сервис» заменили программное обеспечение в дверных замках, не предупредив об этом жильцов, и тем пришлось покупать новые ключи за свой счет. Антимонопольщики провели проверку и обнаружили — в неоткрывающихся дверях виновата не замена ПО, а магнитные ключи, купленные с рук.
В 2017 и 2018 годах сотрудники «Цифрал-Сервис» не меняли программное обеспечение на обслуживаемых ими подъездах. Соответственно, нужды покупать новые ключи у жильцов не было.
Также ФАС установила, что обратившиеся к ним собственники покупали свои магнитные ключи у третьих лиц, и сбои в работе связаны именно с ключами.
— Это позволяет сделать вывод, что поступившие в адрес Архангельского УФАС России обращения граждан были надуманными, написанными в порыве гнева, сильного душевного расстройства или вследствие заблуждения, — сообщает пресс-служба Архангельского УФАС России.
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