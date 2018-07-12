В России волонтеры ежегодно находят до 10 000 пропавших

Особое внимание уделяются поиску детей. За полгода работы волонтеры нашли 5,5 тысяч человек, из них полторы тысячи — дети. География поисков — от Приморского края до Калининградской области

В Домодедовском районе проходит слет волонтеров Liza Alert. Инструкторы отряда рассказывают добровольцам о важных тонкостях поисковых работ. В каждом случае необходимо учитывать ландшафт, погоду, выбирать тактику поиска. И делают акцент на правильной организации похода в лес, чтобы прогулка не привела к трагическим последствиям.

«Желательно взять с собой плащик, дождевик, спички или зажигалку, чтобы у вас был огонь, желательно иметь с собой компас. Одевайтесь в лес по погоде, не только на момент выхода туда. Предусмотрите, что может быть смена солнца на дождь, может дождь сменится на солнце. Предусмотрите способ связи со своими родственниками и возможность оповестить о том, что вы потерялись», — цитирует ФАН координатора поисково-спасательного отряда Liza Alert Виктора Дулина.

Даже во время обучения добровольцы не перестают обрабатывать заявки. Накануне 70 волонтеров искали пенсионера, который потерялся в подмосковном Егорьевске . Поисковая операция продолжалась с 9 вечера до 10 утра.

«Нашли дедушку. Он не откликался, сидел возле дерева. Сейчас его уже осмотрели сотрудники скорой помощи, сказали, что состоянию здоровья ничего не угрожает. Все хорошо закончилось», — рассказывает информационный координатор поисково-спасательного отряда Liza Alert Наталья Дементьева

Волонтеры отмечают, что в городе обычно теряются сознательно, про них еще говорят: «потеря родственных связей». Или те, кто не может ориентироваться из-за проблем со здоровьем. В лесу — излишне уверенные в себе люди.