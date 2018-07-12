В Петербурге упростят процедуру привлечения инвесторов к реконструкции старинных зданий

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ , 12 июля. / ТАСС /. Новый способ привлечения частного капитала в проекты реконструкции объектов культурного наследия, который сэкономит бюджетные средства и увеличит количество реконструируемых объектов, разработали в комитете по инвестициям Санкт-Петербурга. Законопроект одобрен на совете по инвестициям при губернаторе в четверг.

"Суть нового закона — установление нового основания предоставление объекта культурного наследия целевым назначением. Что касается предоставления объекта культурного наследия на торгах, то всем известно, для того, чтобы эти торги подготовить, необходимы затраты бюджетных средств на подготовку историко-культурной экспертизы и подготовку проектной документации. При этом объекты будут предоставляться по рыночной стоимости", — сказала на заседании совета глава комитета по инвестициям города Ирина Бабюк

По словам главы комитета, сейчас закон ограничивает возможность целевого — без проведения торгов предоставления объектов. В комитете предусмотрели и меры, которые позволят гарантировать выполнение работ по реконструкции инвестором.

"Предоставление этих зданий возможно только после того, как будут основания для предоставления земельных участков целевым назначением под этими объектами. Для этого необходимо получение статуса стратегического инвестиционного проекта, то есть по сути подтвердить возможность вложения минимум 1 млрд руб. для приведения объекта в порядок", — сказала Бабюк.

Совет большинством голосов одобрил проект закона, его рассмотрят депутаты городского парламента после возвращения с каникул осенью.