Ещё
В Петербурге упростят процедуру привлечения инвесторов к реконструкции старинных зданий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Петербурге упростят процедуру привлечения инвесторов к реконструкции старинных зданий 

ТАСС 6 часов назад
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июля. /ТАСС/. Новый способ привлечения частного капитала в проекты реконструкции объектов культурного наследия, который сэкономит бюджетные средства и увеличит количество реконструируемых объектов, разработали в комитете по инвестициям Санкт-Петербурга. Законопроект одобрен на совете по инвестициям при губернаторе в четверг.
"Суть нового закона — установление нового основания предоставление объекта культурного наследия целевым назначением. Что касается предоставления объекта культурного наследия на торгах, то всем известно, для того, чтобы эти торги подготовить, необходимы затраты бюджетных средств на подготовку историко-культурной экспертизы и подготовку проектной документации. При этом объекты будут предоставляться по рыночной стоимости", — сказала на заседании совета глава комитета по инвестициям города Ирина Бабюк.
По словам главы комитета, сейчас закон ограничивает возможность целевого — без проведения торгов предоставления объектов. В комитете предусмотрели и меры, которые позволят гарантировать выполнение работ по реконструкции инвестором.
"Предоставление этих зданий возможно только после того, как будут основания для предоставления земельных участков целевым назначением под этими объектами. Для этого необходимо получение статуса стратегического инвестиционного проекта, то есть по сути подтвердить возможность вложения минимум 1 млрд руб. для приведения объекта в порядок", — сказала Бабюк.
Совет большинством голосов одобрил проект закона, его рассмотрят депутаты городского парламента после возвращения с каникул осенью.
Всего на территории Санкт-Петербурга насчитывается порядка 9 тыс. объектов, представляющих культурную ценность, а центр города находится под охраной ЮНЕСКО.
ТАСС: последние новости
Водоснабжение северных районов Геленджика затруднено из-за засухи Тестовый самолет SSJ-100 совершил жесткую посадку в аэропорту Жуковского Кандидатура прокурора Севастополя одобрена на пост прокурора Адыгеи
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала68
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС161
Умер Виктор Фетисов3
Ответ Москвы Тимошенко и другие события дня24
Видео
01:12
Главу ЕК на саммите НАТО пришлось вести под руки
В мире
04:07
Против Тимати и Крида завели дело
Шоу-бизнес
00:42
Лаврова отказались отправлять в Грецию после скандала
Политика
00:41
Десятки тысяч россиян стали потенциальными изменниками
Интернет Наука и техника
01:37
Superjet-100 сел без стойки шасси
Происшествия
00:46
Трамп назвал темы предстоящей встречи с Путиным
Политика В мире
01:30
Малахов рассказал о травле после ухода с Первого канала
Шоу-бизнес
07:33
Россиянам стали приходить новые «письма счастья» от ФНС
Личный счет Статьи
01:00
Россияне ждут новый кризис
Экономика Статьи
01:10
Трамп прокомментировал ситуацию с Крымом
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение