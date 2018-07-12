Незаконные рекламщики получат 15 суток

Владельцам «незаконной» рекламы сократят до двух недель срок, в который они обязаны демонтировать конструкцию. С такой инициативой выступили депутаты Самарской губернской думы. Законопроект внесен на рассмотрение Госдумы РФ

Как следует из текста документа, предусмотренный федеральным законодательством порядок демонтажа (дающий на все про все месяц со дня выдачи предписания) позволяет «нелегалам» длительное время использовать незаконные рекламные площади. В результате в одной только Самарской области из чуть меньше тысячи конструкций, «приговоренных» к демонтажу, в 2016 году разобрали меньше половины, а в 2017 году — всего треть от выявленного количества.

По мнению авторов проекта, большая часть незаконных рекламных конструкций не соответствует требованиям технического регламента, а значит, угрожает общественной безопасности, так как такие сооружения чаще всего размещают вдоль автомобильных дорог. «Учитывая изложенное, можно сделать вывод, что установленный действующим законодательством месячный срок для демонтажа незаконной рекламной конструкции нуждается в сокращении», — считают самарские депутаты.

Законопроект уже рассмотрела комиссия по вопросам промышленной и экономической политики при Совфеде РФ и признала его актуальным.

Стоит отметить, что в Свердловской области Екатеринбурге проблема незаконной рекламной продукции стоит не менее остро. По данным МУГИСО, только в первом полугодии 2018 года по инициативе министерства на территории города и вдоль автомобильных дорог Свердловской области демонтированы 1 773 конструкции, установленные с нарушениями закона.

Особенно обострилась «война с рекламой» накануне чемпионата мира по футболу 2018. Так, в преддверии игр мундиаля в столице Урала снесено 1 240 «самопальных» рекламных носителей, размещенных в двухкилометровой зоне рядом с «Екатеринбург Ареной».

Как ранее сообщало «Уралинформбюро», больше всего досталось билбордам: под демонтаж пошло 310 конструкций такого типа. Кроме того, с центральных улиц города исчезло 63 рекламных перетяжки, 45 нестандартных рекламных конструкций, 42 суперсайта, 40 ситиформатов, 30 брандмауэров, 17 лайт-боксов и 5 крышных установок.

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