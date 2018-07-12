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В Саратовской области установят 10 тысяч новых контейнеров для мусора
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В Саратовской области установят 10 тысяч новых контейнеров для мусора 

САРАТОВ24 7 часов назад
Фото: САРАТОВ24
В Марксовском районе Саратовской области прошло выездное заседание руководителей муниципальных образований региона. На нем выступил директор Регионального оператора Саратовской области филиала «Управление отходами» Михаил Андреев. Об этом сообщает сайт Правительства области. Директор Регоператора в своем выступлении рассказал, что в настоящий момент они активно заключают соглашения с владельцами бизнеса, нежилых помещений, а также управляющими организациями.
"Могу сообщить, что в Саратовскую область дополнительно поступит более 10 тысяч новых контейнеров различной вместимости, более 150 единиц мусоровывозящей техники", — заявил Михаил Андреев. Известно, что первая партия приходит на территорию Энгельсского района уже завтра. Обкатку по маршрутам новая техника пройдет в соответствии с планом-графиком. А для экологически безопасной обработки всего массива твердых крупногабаритных отходов проводятся подготовительные мероприятия на мусороперерабатывающих комплексах. На них создается более 200 новых рабочих мест. Уже приступили к тестированию на мусороперегрузочных станциях Саратова. Такими темпами они перейдут на полную загрузку.
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