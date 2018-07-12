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Для жителей Некрасовки проведут фитнес-зарядку 14 июля
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Для жителей Некрасовки проведут фитнес-зарядку 14 июля 

Управа района Некрасовка 7 часов назад
Фото: Управа района Некрасовка
В субботу, 14 июля, для жителей Некрасовки состоится бодрящая зарядка под зажигательную музыку. Ее проведут в рамках праздника двора на улице Липчанского, дом 1. Как рассказали в досугово-спортивном центре «Некрасовка», праздник приурочен ко Дню фотографа.
После фитнес-зарядки гостей праздника ожидает интерактивная программа с танцами, песнями, веселыми стартами и многим другим.
Принять участие в празднике могут все желающие. Возрастных ограничений нет.
Фитнес-зарядка начнется в 11.00, интерактивная программа — в 12.00. (еп)
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