Для жителей Некрасовки проведут фитнес-зарядку 14 июля

В субботу, 14 июля, для жителей Некрасовки состоится бодрящая зарядка под зажигательную музыку. Ее проведут в рамках праздника двора на улице Липчанского, дом 1. Как рассказали в досугово-спортивном центре «Некрасовка», праздник приурочен ко Дню фотографа.

После фитнес-зарядки гостей праздника ожидает интерактивная программа с танцами, песнями, веселыми стартами и многим другим.

Принять участие в празднике могут все желающие. Возрастных ограничений нет.

Фитнес-зарядка начнется в 11.00, интерактивная программа — в 12.00. (еп)