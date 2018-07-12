Свяжут со всеми районами: до «Самара Арены» пустят общественный транспорт

Во время ЧМ по новой трамвайной ветке ходили скоростные трамваи

Региональный Минтранс и профильный департамент администрации Самары прорабатывают схему движения общественного транспорта к стадиону «Самара Арена». Как сообщил врио вице-губернатора Александр Фетисов , речь идет об автобусах и трамваях, которые будут курсировать на регулярной основе.

— Логистика будет формироваться отдельно под дни матчей. Здесь мы будем учитывать опыт, который получили во время чемпионата мира. Пригодится он уже 31 июля, когда «Крылья Советов» будут играть с ЦСКА на «Самара Арене». Но если мы создаем спортивный кластер на стадионе, нужен будет и транспорт, на котором, например, дети будут добираться в спортивные секции на стадионе и с расположенных поблизости микрорайонов — Крутые Ключи, Новая Самара, и с центральных районов, — рассказал Алкесандр Фетисов.

Одну из ведущих ролей в этой схеме будет играть трамвайная ветка, которую построили на Московском шоссе к «Самара Арене».

— В эту линию вложили много денег, и, конечно, ее задействуют. Рядом не только стадион находится, но и агропарк, который скоро начнет работать. Потребуется доставка работников и клиентов. Есть один вопрос, конечно, который нужно доработать. С остановки по последней миле до «Самара Арены» идти довольно долго. Зимой это будет неудобно, — сообщил вице-губернатор.

Новая трамвайная линия проходит по Московскому шоссе от Ташкентской до стадиона «Самара Арена». Во время ЧМ по ней курсировали скоростные шаттлы.

В перспективе на разворотном кольце у стадиона планируют сделать транспортно-пересадочный узел, чтобы, в частности, жители Красноглинского района приезжали туда на автобусе, а уже затем пересаживались на трамваи, следующие в центр города.

Еще одна идея городских властей — продлить трамвайную линию до микрорайона Крутые Ключи.