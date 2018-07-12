Семь дней в 7000 году до н.э. Как учёные отказались от благ цивилизации

История донского края от каменного века до средневековья, археология и палеонтология, физика и космонавтика, интересные краеведческие объекты.

Обо всём этом рассказывают учёные на бесплатных лекциях в рамках научно-просветительского проекта «Наука PRO». Это яркие истории, после которых хочется узнать ещё больше фактов, погрузиться в тему.

Всего за год канал проекта на YouTube стремительно набрал популярность, сейчас он насчитывает почти три миллиона просмотров и 34 000 подписчиков. « АиФ на Дону » побеседовали с организатором проекта «Наука PRO» Евгением Мироновым и узнали, почему научные лекции оказались так востребованы среди жителей Дона и всей России

Луч света

Юлия Морозова, «АиФ на Дону»: Как появилась идея создать лекторий?

Евгений Миронов: Блуждая по просторам Интернета и по афише местных мероприятий, я обратил внимание, что ниша научно-просветительских лекториев в Ростове пуста. А между тем у нас сильнейшие вузы и научные центры. Чем они занимаются? Для простых людей это тайна за семью печатями. Зато в Сети полно информационного «шлака». Вот так и появилась команда тех, кому интересно было заняться научно-просветительской деятельностью. Всё это мои друзья и коллеги, каждый несомненный профессионал в своей области.

— Это же финансово неблагодарная деятельность.

— Так и есть. Вся научно-просветитель­ская деятельность строится на энтузиастах. Тратим свои средства в основном на видеоаппаратуру и выезды на съёмки. Наши лекторы — люди самодостаточные, за гонораром не гонятся. Им и самим интересно рассказать о своей научной работе, о новых горизонтах познания. Постепенно нас заметили, появились меценаты, а в феврале 2018 года от Министерства образования и науки РФ проект получил премию в номинации «Прорыв года». Но в целом всё построено на энтузиазме.

Начали мы с того, что раз в месяц стали проводить лекции в Донской государственной публичной библиотеке. Они бесплатные. Иногда собирается до 200 человек. Но мы с самого начала хотели прийти к формату видеоканала, тогда лекцию в любое удобное время могут посмотреть десятки и сотни тысяч людей.

Постепенно к нам присоединились десятки волонтёров, так, например, в Краснодаре коллега предложил монтировать наши ролики, учитель из Германии переводит видео на немецкий язык. Кстати, по статистике канала, до 20% просмотров — в других странах.

— Ваша цель?

— Наша задача вдохновить зрителей на самостоятельное изучение разных областей знаний. Плюс это возможность дать широкому кругу людей достоверную информацию из уст учёных. В СССР мы были воспитаны на замечательных журналах: «Наука и жизнь», «Техника молодёжи», «Знание — сила», «Вокруг света». Читали их от корки до корки. По телевидению шли потрясающие научно-популярные передачи «В мире животных», «Клуб кинопутешественников», «Очевидное-невероятное» — это было интересно, хотелось поступать в вузы, учиться, узнавать новое.

А с разрушением СССР наступило тёмное время. Достоверной информации на телевидении и в печати стало мало, а образование оставляет желать лучшего. И если лженаучная информация подана ярко, сенсационно, да ещё и с формулировкой «официальная наука это скрывает», тут уж безоговорочно «проглотят».

По некоторым каналам показывают передачи, в которых используются манипуляторские техники. Рассказывают с пафосным надрывом про, например, Кыштымского карлика. Мол, бабушка нашла, выкормила. Недавно мы были на кафедре антропологии МГУ , там этих «карликов» несколько штук. Это неразвитый плод без нервной системы и мозга, изначально нежизнеспособен, его кости расправлены особым образом, поэтому он только отдалённо похож на человека. Но вместо того, чтобы прислушаться к фактам, люди охотнее воспринимают историю о неведомом карлике.

Интернет в последнее время стал просто помойкой. Поэтому мы пытаемся создавать среду, в которой на сложные, актуальные, интересные вопросы отвечали бы профессионалы, способные донести рациональную, научную точку зрения до самого широко круга людей.

Древние альтруисты

— Сейчас «Наука PRO» провела совместно с учёными этно-археологического комплекса «Затерянный мир» интересный эксперимент «Семь дней в седьмом тысячелетии до н.э.» Почему такой интерес к этому периоду?

— Современные стереотипы таковы, что древние люди были примитивными и убогими. Это неудивительно, ведь в школьной программе эпохам палеолита-мезолита-неолита отведено несколько абзацев. В то время как 99, 99% нашей истории как человека разумного составляет каменный век. В это время зарождается и развивается наша материальная и духовная культура.

В захоронениях неолита лицом друг к другу положены мужчина и женщина, рядом с умершим младенцем находим бусинки и цветочки. Скелет пожилого человека со следами тяжёлого артрита и артроза, совсем без зубов. Видно, что сам он не мог добывать себе пищу, о нём кто-то заботился, кормил. Всё это говорит о том, что древние люди умели любить, испытывать чувства привязанности, заботы. Эти альтруистичные струнки проходят во всей истории каменного века, наряду и со следами жестокости, конечно. Сотрудничество и взаимовыручка, благодаря которым мы стали способны к сложной социальной организации, зародились в те далёкие времена.

Обязаны мы позднему каменному веку и всем тем, что имеем сейчас: одежда и обувь, мешки и сумки, рыболовные крючки и сети, топоры, тёсла, скребки, шилья, другие инструменты — мы лишь усовершенствовали это, изобрели новые материалы.

Назад в прошлое

— В чём именно заключался эксперимент?

— Комплекс «Затерянный мир» расположен рядом с многослойными древними стоянками человека. Создатели комплекса — археологи Виктор и Андрей Цыбрий сейчас ведут раскопки неолитического поселения Ракушечный Яр на острове Поречном. Они предложили нам проверить технологии каменного века, самим погрузиться в реалии неолита. Для этого мы на неделю отправились на необитаемый остров Гостевой, окружённый Доном. В середине островка полянка и несколько небольших озёр, а вокруг практически непроходимая чаща.

В эксперименте участвовали девять человек и съёмочная команда нашего проекта. Легенда исторической реконструкции такова: мы, переселенцы с берега моря, были вынуждены уйти из родных мест и пришли в этот край со своим небольшим скарбом. Одеты в шкуры, кожу и грубую ткань. Весь наш эксперимент мы снимали, и результатом станет целый цикл видео.

— Что для вас было самым сложным?

— Это были комары… Но, думаю, что древние люди знали какие-то методы, может быть, чем-то натирались или у входа в их полуземлянки курился пахучий дымок. Люди тогда были очень сметливы. Постепенно и участники нашей экспедиции привыкли к жужжащим насекомым, защищались дымом от костра, отваром чабреца.

Рецепты неолита

— Наверное, трудно было добывать себе пропитание?

— На территории современной Ростовской области в неолите люди жили по берегам рек, занимались рыболовством, охотой, собирательством. То же самое делали и мы. Нашли дикие яблоки, речных моллюсков, орехи (из наших припасов). И по сценарию эксперимента мы выменяли за обсидиан у местного жителя кабана и долблёную лодку, которая и доставила нас на остров.

А рыбу мы ловили с помощью первобытных методов. Моделировали ловлю сетями и ловили на костяной крючок, но большую часть поймали руками. Заходишь в камыш и ощупываешь его основание. Так нам достался огромный сазан, втроём на него набросились. Один его схватил за хвост, другой за жабры. Больше всего рыбы поймал Андрей Цыбрий — настоящий рыболов каменного века! Стоит сказать отдельно, что рыбы в древние времена и вплоть до начала прошлого столетия в Дону было очень много.

Огонь получали с помощью трения. Рыба готовилась на камне-пластушке, который лежал на горящих углях. Сверху её накрывали листьями и тоже присыпали углями. А тушу кабана разделывали с помощью каменного орудия, мясо запекали примерно пять часов в специальной яме с углями. Думали, как же без соли и перца, а, оказалось, очень сочно и вкусно.

— А где вы жили?

— Пока жилище было не достроено, первую ночь ночевали под шкурами у костра. С помощью деревянной мотыги и каменных топоров вырыли полуземлянку. Сверху тростник, с боков — плетень, обмазанный глиной и илом. Пол устелили подстилкой из тростника и травы, сверху положили шкуры. Когда развесили по стенам нехитрый скарб, то возникло ощущение дома.

Мы выяснили, что с помощью отщепов, скребков и ножей из камня можно делать многое. Ко всему привыкли уже на второй день. Каменный топор прекрасно рубил ветки и корни, рыхлил землю. Да, это было дольше, нежели с современными инструментами. Мы научились изготавливать простые плошки и посуду. Лепили их из глины, и всё своими руками. Шили костяными иглами, обрабатывали камень, кости, шкуры.

Современный человек ориентирован на какую-то узкую деятельность, а люди каменного века должны были уметь делать всё. Без этого они бы не выжили. Эксперимент завершился и, скажу честно, уходить в реальный мир было немного тоскливо. Мы привыкли к нашему дому, друг к другу. Хотя трудиться приходилось с пяти часов утра до конца светового дня.