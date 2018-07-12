Встреча Общества инвалидов и Совета ветеранов состоялась в центре соцобслуживания в Красносельском районе

Представители Совета ветеранов и Общества инвалидов встретились для обсуждения способов адаптации программы «Московское долголетие» к нуждам людей с ограниченными возможностями здоровья. Собрание прошло 11 июля в филиале «Красносельский» Территориального центра социального обслуживания «Мещанский».

— В ходе встречи мы еще раз показали собравшимся презентацию по проекту и рассказали об уже имеющихся направлениях досуговых и спортивных занятий. Кроме этого, гости узнали о двух новых активностях — тренировках в бассейне и пеших экскурсиях, к которым смогут присоединиться и не чувствовать себя отрешенными от общества люди с ограниченными возможностями здоровья, — рассказала Светлана Добрынина, директор филиала «Красносельский» ТЦСО «Мещанский».

Она добавила, что о развитии этих направлений попросили представители Совета ветеранов и Общества инвалидов. По итогам встречи решили, что их будут реализовывать. Кроме того, сотрудники ТЦСО уже нашли фитнес-клуб, в котором будут проходить тренировки в бассейне.