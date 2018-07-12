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«Согаз» намерена инвестировать в медкластер в регионе Кавказских Минеральных Вод
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«Согаз» намерена инвестировать в медкластер в регионе Кавказских Минеральных Вод 

ТАСС 7 часов назад
Фото: «Это Кавказ»
ЕССЕНТУКИ /Ставропольский край/, 12 июля. /ТАСС/. Страховая группа «Согаз» может стать крупным инвестором инновационного медицинского кластера в особо охраняемом эколого-курортном регионе Кавказских Минеральных Вод, строительство которого начинается на территории Малокарачаевского района Карачаево-Черкесии (КЧР), рассказал в четверг в Ессентуках директор, начальник департамента развития медицинского кластера АО «Корпорация развития Северного Кавказа» Олег Курышкин.
"Примерно месяц мы находимся в интенсивном переговорном процессе с крупнейшей российской страховой компанией «Согаз». Известно, что она приобрела еще и компанию «ВТБ-Страхование», примерно в августе эти компании сольются не только де-юре, но и де-факто. «Согаз» выразила желание своих акционеров и руководства финансировать объект в первую очередь", — сказал он на сессии международного проекта "Италия встречает Кавказ".
По его словам, на сегодня в рамках проведения проектно-строительных работ закончены практически все изыскания — геодезические, геологические, экологические. «Сейчас идет получение технических условий для подключения к коммуникациям», — отметил он.
Курышкин считает, что объект необходим как для Северного Кавказа, так и для всей России, поскольку сегодня около 80% жителей СКФО для получения высокотехнологичной медицинской помощи отправляются в другие, крупные города и регионы страны.
Причем создание такого большого «комплекса на 576 коек не вызовет недозагруженности ныне работающих центров высокотехнологичной помощи». «Это не случится, поскольку попасть в такие лечебные заведения других регионов весьма сложно. Это двух-трех месячная очередь или какие-то дополнительные связи. Поэтому, никакой дополнительной внутренней конкуренции в масштабах РФ этот объект не принесет», — сказал он.
О кластере
Как сообщалось, инновационный медицинский кластер будет создан на территории Кавказских Минеральных Вод в 2020 году, проект внесен в паспорт государственной программы по развитию Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года. Проект включает в себя университетскую клинику, медицинский университет и научно-исследовательский центр. Концепция предполагает также строительство трех медицинских клиник, технопарка и объектов социальной инфраструктуры, а также семи центров реабилитации и санаторно-курортного лечения в регионах СКФО.
В результате в регионе создадут современную медицинскую инфраструктуру, более 1,7 тыс. рабочих мест. Предполагается, что объем инвестиций, помимо бюджетных средств, составит 39,2 млрд рублей до конца 2020 года, в то время, как из бюджета планируется выделить 17,4 млрд рублей. Реализует проект «Корпорация развития Северного Кавказа», курирует Минкавказ.
Ежегодная сессия международного проекта «Италия встречает Кавказ» открылась в среду в Ессентуках, в ее работе участвует около 80 представителей различных итальянских фирм, основными темами станут проекты в сфере архитектуры и медицины. Проект «Кавказ встречает Италию» действует с 2010 года и считается одним из ключевых бизнес-событий года на Северном Кавказе. Сессия завершится 14 июля.
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