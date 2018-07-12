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Заслуженная артистка России выступит для получателей соцуслуг района Арбат
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Заслуженная артистка России выступит для получателей соцуслуг района Арбат 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 7 часов назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
Для постоянных посетителей Территориального центра социального обслуживания «Арбат» 17 июля выступит заслуженная артистка России Елена Соловьева.
— Репертуар певицы очень разнообразный: она исполняет и романсы, и музыкальные композиции из кино. В нашем учреждении Елена Соловьева выступит уже не в первый раз. Каждый раз концерты артистки пользуются большим успехом, — поделилась подробностями организатор культурных мероприятий в учреждении Илонна Багрий.
Вход свободный для всех желающих. Начало мероприятия запланировано на 13:00. Гостей ждут по адресу: Трубниковский переулок, дом 21, строение 1.
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