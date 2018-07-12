Заслуженная артистка России выступит для получателей соцуслуг района Арбат

Елена Соловьева. Для постоянных посетителей Территориального центра социального обслуживания «Арбат» 17 июля выступит заслуженная артистка России

— Репертуар певицы очень разнообразный: она исполняет и романсы, и музыкальные композиции из кино. В нашем учреждении Елена Соловьева выступит уже не в первый раз. Каждый раз концерты артистки пользуются большим успехом, — поделилась подробностями организатор культурных мероприятий в учреждении Илонна Багрий.

Вход свободный для всех желающих. Начало мероприятия запланировано на 13:00. Гостей ждут по адресу: Трубниковский переулок, дом 21, строение 1.