Сотрудники армавирского магазина разоблачили укравшую продукты пенсионерку

Армавире в магазине сети «Магнит» товаровед и кассир разоблачили в присутствии покупателей пожилую женщину, пытавшуюся вынести несколько продуктов питания, не заплатив.

Женщина скрывала похищенное под нижним бельем, и, выкладывая на кассе спрятанное мясо, она попросила сотрудников магазина не позорить ее, на что ей был задан вопрос: «А воровать разве не стыдно?»

Снятое видео, выложенное в интернет работниками магазина, в настоящее время активно обсуждается пользователями социальных сетей. Одни резко осуждают женщину, пытавшуюся вынести продукты, а другие — товароведа и ксассира за то, что унизили пенсионерку.