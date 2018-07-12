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Минаев рассказал, как американская журналистка пыталась очернить россиян
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Минаев рассказал, как американская журналистка пыталась очернить россиян 

Деловая газета «Взгляд» 7 часов назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Главный редактор русского издания журнала Esquire Сергей Минаев рассказал подписчикам, как американская журналистка пыталась «раскрутить» его на негативный комментарий в адрес российских болельщиков на ЧМ–2018, которые якобы притесняют геев и холодно относятся к иностранцам.
«Звонит американская журналистка. Хочет получить комментарий относительно происходящего на улицах Москвы в канун ЧМ. Я даю комментарий в стиле «никогда такого не видел, всем весело, куча туристов, все круто и тд». Без патетики, просто сказал то, что сказал бы каждый кто в эти дни в столице», — рассказал писатель Сергей Минаев на своей странице в Facebook.
Через несколько минут она перезвонила, спросив, притесняли ли геев во время всеобщего праздника, на что Минаев сказал, что никого не притесняли: «ни геев, ни трансгендеров. Все пьяные и веселые».
После этого ответа она снова перезвонила:
«А вот это веселье, оно общее? Или русские отдельно веселятся, а иностранцы отдельно?», — спросила она, на что главред русского издания журнала Esquire ответил, что все веселятся вместе, но и в этот раз ответ не удовлетворил журналистку. Она перезвонила снова через 15 минут:
«Простите, еще уточнение. Вы же согласны, что несмотря на всеобщую атмосферу праздника, отношение к иностранцам холодное и настороженное?», — цитирует ее писатель.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала статью американской журналистки Эми Феррис-Ротман, которая неоднократно писала русофобские материалы. Захарова опровергла тезисы журналистки Washington Post.
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