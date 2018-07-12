Татарстанские парламентарии намерены поправить закон о языках

Напомним, ранее депутаты Государственной Думы от Татарстана решили не голосовать против законопроекта о добровольном изучении национальных языков, который вызвал резкую критику в высших эшелонах власти республики. Согласно официальной справке на сайте российского парламента, «за» проголосовали 373 депутата (89,9%), «против» — трое, воздержался только один парламентарий.