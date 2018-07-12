Татарстанские парламентарии намерены поправить закон о языках 

Депутаты Государственной Думы от Республики Татарстан намерены внести поправки в закон о добровольном изучении национальных языков. Как заявила официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова, заседание рабочей группы состоится в пятницу, 13 июля. Какие конкретно готовятся поправки — не уточняется, пишет «Коммерсант».
Напомним, ранее депутаты Государственной Думы от Татарстана решили не голосовать против законопроекта о добровольном изучении национальных языков, который вызвал резкую критику в высших эшелонах власти республики. Согласно официальной справке на сайте российского парламента, «за» проголосовали 373 депутата (89,9%), «против» — трое, воздержался только один парламентарий.
Интересно, что депутат Александр Сидякин, также выступавший против принятия законопроекта, отдал свой голос в его поддержку.